Google Telefon: Google Duo-Integration wird erweitert – neuer ständig sichtbarer Button kommt (Screenshots)

Der Videomessenger Google Duo wurde in den letzten Monaten in einige Apps integriert, sodass die visuelle Kontaktaufnahme stets nur wenige Schritte entfernt ist. Die Google Telefon-App dürfte eine der wichtigsten Apps sein, in der der Videomessenger integriert ist und nun wird es noch einen Schritt weitergeführt. Mit dem letzten Update der Telefon-App kommt nun ein ständig sichtbarer Duo-Button in die Oberfläche.



Die Google Telefon-App wird vor allem auf den Pixel-Smartphones verwendet, kommt aber auch auf einigen anderen Geräten zum Einsatz und hat dementsprechend eine große Reichweite. Die Integration von Google Duo in die Kontakt- und Verlaufslisten dürfte dementsprechend Erfolg gezeigt haben, sodass dies nun weiter ausgebaut wird. Viele Nutzer der Beta-Version sehen seit gestern einen neuen Google Duo-Button an prominenter Stelle.

Direkt über dem Button zum Öffnen der Telefon-Tastatur findet sich nun ein Duo-Button, der ständig sichtbar ist und nicht erst durch einen Druck auf den Floating-Action-Button ausgeklappt werden muss. Allerdings gibt es keine zusätzliche Funktion in der Telefon-App, sondern ein Druck auf den Button führt lediglich zur Google Duo-App. Sinnvoller wäre in diesem Fall vielleicht eine gefilterte Liste aller Telefonkontakte mit Google Duo-Konto, aber das kann ja nach diesem ersten Rollout noch kommen.

