Google Duo: Der Videomessenger erhält Unterstützung für Links zu Gruppeneinladungen – mit Einschränkungen

Videomessenger erleben in diesen Wochen und Monaten eine regelrechte Nutzerexplosion und nicht wenige dürften sich an diese „neue“ Form der Kommunikation gewöhnen und auch in Zukunft bei den diversen Lösungen der großen Anbieter bleiben – darunter auch Google Duo. Es ist also die richtige Zeit, sich zentral am Markt zu platzieren und die Nutzer nicht nur mit einfachen Oberflächen, sondern auch vielen praktischen Funktionen vom eigenen Produkt zu überzeugen.

Google Duo hat gerade erst das Gruppenchat-Limit erhöht und wird in den nächsten Wochen weiter nachlegen. Wie das genau umgesetzt werden soll, ist noch nicht bekannt, aber offenbar wird man auch die Möglichkeit einführen, die Einladungen zu solchen Gruppen per Link an andere Nutzer zu senden. Die Profi-Leakerin hat einen solchen Link entdeckt, der in der Webversion derzeit allerdings nur zu einer enttäuschenden Fehlermeldung führt.

Google Duo is working on group invite links pic.twitter.com/NCQl3JV1PX — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 22, 2020

Gerade in der Webversion von Google Duo wären solche Links natürlich sehr hilfreich und es bleibt unklar, ob es jetzt noch nicht funktioniert oder überhaupt nicht unterstützt werden soll – aktuell klingt die Formulierung eher nach Erstem. Gleichzeitig ist es aber auch eine Bestätigung, dass Google Duo an solchen Links arbeitet und diese möglicherweise schon sehr bald für alle Nutzer einführt. Die Konkurrenz bietet solche Links bereits an, also muss man natürlich nachziehen.

