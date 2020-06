Android TV: Google leakt den neuen Android TV-Dongle & bestätigt Infos zum Chromecast-Nachfolger (Video)

Gestern Abend wurde Android 11 für Android TV veröffentlicht, das sich vor allem an Entwickler richtet und nur wenige Neuerungen unter der Haube mitbringt, die für Endnutzer erst später interessant werden. Nun wurde ein weiteres interessantes Details in diesem Paket entdeckt, das sowohl die Existenz als auch die Form des kommenden Android TV-Dongle mit dem Codenamen „Sabrina“ bestätigt.



Google wird Android TV einen umfangreichen Neustart spendieren, der sowohl das Betriebssystem als auch die Hardware umfasst und vermutlich im Herbst rund um das voraussichtlich kommende ‚Made by Google‘-Event vorgestellt und gestartet wird. Alle dazu bekannten Informationen stammen hauptsächlich aus einem älteren Video vom Herbst 2019 – könnten also längst veraltet sein. Nun zeigt eine aktuelle Wasserstandsmeldung, dass sich die Pläne nicht geändert haben.

Der neue Android 11-Unterbau für Android TV ist nicht für Endnutzer konzipiert, sondern richtet sich vor allem an Entwickler, die ihre Apps nun schon auf die Gegebenheiten des neuen Unterbaus anpassen bzw. testen können. Google hält sich mit Details zurück, die selbst in der Ankündigung mehr als spärlich sind. Dafür wurde in dem Paket eine Videodatei entdeckt, die zeigt, wie sich der neue Android TV-Dongle zurücksetzen bzw. neustarten lässt.

Der Inhalt des Videos ist wenig spektakulär: Kabel drei Sekunden abziehen und dann wieder anschließen. Interessanter ist, dass das gezeigte Produkt noch nicht angekündigt wurde und selbst in dieser stark reduzierten zumindest einen Teil der Leaks der letzten Wochen bestätigt: Die neue Android TV-Hardware wird hinter dem Fernseher platziert, hat die Form eines ovalen Dongles und wird das G-Logo im Zentrum haben. Alles nicht spektakulär, aber eben eine Bestätigung dessen, was bisher auf bald neun Monate altem Material basierte.

Weiterhin kann es wohl als Hinweis darauf gewertet werden, dass der neue Dongle gemeinsam mit dem neuen Android TV erscheinen wird – vermutlich im Herbst dieses Jahres. Es ist übrigens nicht die einzige Hardware-News rund um Google: Nahezu zeitgleich ist das neue Pixel 4a bei der FCC aufgetaucht.

