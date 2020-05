Xiaomi Mi TV Stick: Xiaomi zeigt neuen Streaming-Stick mit Android TV, Google Assistant und Fernbedienung

Nachdem es längere Zeit kaum Bewegung gegeben hat, wird es auf dem Markt der Streaming-Sticks nun bald wieder richtig interessant, denn mit dem Xiaomi Mi TV Stick gibt es schon bald einen neuen Mitbewerber. Noch bevor der Stick offiziell vorgestellt wurde, hat das Unternehmen nun den Marktstart für Deutschland bestätigt. Der Xiaomi Mi TV Stick hat eine Fernbedienung im Gepäck und setzt auf Android sowie den Google Assistant.



Google hat den Chromecast , Amazon den Fire TV Stick und damit wird es in der globalen Welt der Streaming-Sticks bzw. Dongles schon wieder düster. Google dürfte aber schon sehr bald einen Neustart hinlegen, der das Betriebssystem Android TV auf den Chromecast bringen wird, was wiederum auch andere Hersteller ermuntert, an einem solchen Gadget zu basteln. Auch Xiaomi steigt schon sehr bald mit ein.

Vor wenigen Tagen gab es einen ersten Leak des Xiaomi Mi TV Stick, der tatsächlich durch das nach wie vor verfügbare Listing eines Onlineshops ans Tageslicht kam. Die ersten Details und Spezifikationen sind dadurch bereits bekannt gewesen und haben gezeigt, dass das Gerät auf Android als Betriebssystem setzen wird. Das wiederum erhöht die notwendigen technischen Voraussetzungen, sodass das Gerät im Vergleich zu den bekannten Produkten von Amazon und Google geradezu teuer ist – 80 Euro soll Xiaomi in Deutschland dafür verlangen.

Jetzt hat Xiaomi im Rahmen der Vorstellung des neuen Redmi-Smartphones auch den Xiaomi Mi TV Stick für Deutschland bestätigt und erstmals auf einem Foto gezeigt – und das merkwürdigerweise noch vor der offiziellen Präsentation. Weil diese Kurzvorstellung quasi in einem Nebensatz erfolgte, gibt es noch keine weiteren technischen Daten oder ein Erscheinungsdatum, dafür aber einen ersten Blick auf das, was uns beim neuen Stick erwartet.

Der Xiaomi Mi TV Stick wird mit einer klassischen Android TV-Fernbedienung ausgeliefert, die über sehr wenige Buttons verfügt, aber für die Steuerung des Betriebssystems ausreichend ist. Ob Xiaomi auf ein angepasstes Android oder Android TV setzen wird, lässt sich angesichts der widersprüchlichen Informationen derzeit noch nicht sagen. Neben den wenigen Standardtasten ist auf dem Pressebild noch zu sehen, dass es Buttons für Netflix und Amazon Prime sowie den Google Assistant geben wird.

Bereits bekannte Features

● Android 9.0 Version

Based on the Android 9.0 OS, with fast speed and smooth performance, which is designed to turn your regular TV into a smart one.

● DDR4 2GB RAM, eMMC 8GB ROM

It is configured with DDR3 2GB RAM, and eMMC 8GB ROM, thus it can provide enough room and freedom to install Apps without worrying about running out of space.

● DTS-HD and Dolby Stereo Sound

Processed by Dolby audio and DTS-HD audio encoding, let you fully enjoy the 3D premium sound quality and cinema effect at the same time.

● HDMI 2.0 Connector

You can go directly to let your TV and Mi Box S connect through an HDMI cable and set up your home cinema for the best 4K x 2K UHD multimedia experience.

● High Clarity 4K HDR

Features the latest 4K HDR technology and high-speed 4K processing, up to 60fps playback, giving ultra high-definition and lifelike visual experience.

● Access Tons of Content

Compatible with various apps, giving you access to tons of superior video, services and a constant stream of fresh new content.