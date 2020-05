Android Auto: Googles Android Automotive-Partner ist von den Fähigkeiten des Google Assistant begeistert

Praktisch alle Autohersteller setzen im Infotainment-Bereich auf eine Kompatibilität mit Android Auto und ermöglichen somit die einfache Nutzung der Google-Apps im Fahrzeug. Mit Android Automotive möchte Google deutlich tiefer in diesen Bereich einsteigen und hat mit Volvo und dessen Tochtermarke Polestar bereits das erste Fahrzeug auf die Straßen gebracht. Jetzt zeigen sich die Chinesen mit schwedischen Wurzeln vom Google Assistant begeistert.



Während Android Auto lediglich ein Aufsatz für das im Fahrzeug installierte Infotainment-System ist, der vollständig vom Smartphone gesteuert wird, geht Android Automotive einen Schritt weiter. Dabei handelt es sich um ein vollwertiges Infotainment-Betriebssystem mit zahlreichen Schnittstellen, die gleichzeitig Vorteil als auch Bremse sind. Google möchte viele neue Funktionen ermöglichen, die Fahrzeughersteller aber die Datenhoheit natürlich nicht abgeben.

Volvo und Polestar haben sich schon sehr frühzeitig dafür entschieden, auf Googles Betriebssystem Android Automotive zu setzen und stattdessen auf die Entwicklung einer eigenen Plattform zu verzichten bzw. die zuvor genutzten Systeme nicht mehr mit Hochdruck weiterzuentwickeln. Bisher scheint man von dieser Entscheidung überzeugt zu sein, denn nachdem erst kürzlich Google Maps gelobt wurde, singt man nun ein Loblied auf den Google Assistant.

Google’s algorithms are excellent at learning. It can even understand my accent, which is usually a problem.