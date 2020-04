Google Play Music & YouTube Music: Googles Musik-Streaming geht gegen Spotify, Apple & Amazon unter

Das Musikstreaming ist seit vielen Jahren etabliert und immer mehr Nutzer sind dazu bereit, für ihren ständigen Musikgenuss den einen oder anderen Euro in einen Abo-Dienst zu investieren. Zu diesem Ergebnis kommen die Marktforscher von Counterpoint Research, die nun die Marktanteile der Streamingdienste und die Entwicklung der gesamten Branche angesehen haben. Wenig überraschend hat Google in diesem Bereich mit YouTube Music noch großen Nachholbedarf.



Beim Thema Musik-Streaming dürften viele Nutzer wohl zuerst an Spotify denken, dann in zweiter Linie an Apple Pay und Amazon Music und dann hört es mit den ganz großen Plattformen auch schon wieder auf. Genau das spiegelt sich auch in den aktuellen Marktanteilen der Streaminganbieter wider. Der Markt ist längst gesund aufgeteilt und hat zum Vorteil der zahlenden Nutzer große Namen und Konkurrenten.





Die Marktforscher von Counterpoint Research haben sich die Marktanteile der großen Streamingdienste im Bereich Musik angesehen und zeigen, dass sich die drei großen Marken knapp drei Viertel des Marktes aufteilen. Aber der Reihe nach: Die Zahl der Nutzer ist von 2018 auf 2019 um 32 Prozent gestiegen, sodass Ende 2019 bereits 358 Millionen Abonnenten ihren Musikgenuss gestreamt haben. Bis Ende 2020 erwarten die Marktforscher, dass 450 Millionen Abonnenten ihre Musik nur noch streamen werden.

Laut den Ergebnissen der Studie ist der Anteil der zahlenden Nutzer mit 32 Prozent höher gestiegen als der Anzahl der aktiven Nutzer mit 23 Prozent. Das bedeutet, dass immer mehr Menschen dazu bereit sind, für den Zugriff auf die Musik zu bezahlen. Kein Wunder, dass die großen Marken schon vor langer Zeit eingestiegen sind und dem Pionier Spotify den Markt nicht überlassen haben. Obwohl man ja eigentlich sagen muss, dass Google Play Music in gewisser Weise der Pionier gewesen wäre. Wenn man die Entwicklung denn weiter verfolgt hätte. Mehr dazu Hier.

Schauen wir uns nun die Marktanteile der Streamingdienste an, die sich Ende 2019 wie folgt aufgeteilt haben. Die Anteile gelten dabei weltweit und beziehen sich auf keine bestimmte Region oder einer Unterscheidung zwischen Nutzern der kostenlosen und Premium-Versionen.







Spotify bleibt auch im Jahr 2019 klarer Marktführer beim Musikstreaming, hat aber mit immer stärkeren Konkurrenten zu kämpfen. Den 35 Prozent Marktanteil von Spotify stehen schon 19 Prozent von Apple und 15 Prozent von Amazon gegenüber. Gemeinsam würden die beiden größeren Konkurrenten also in etwa die gleiche Nutzerzahl wie die schwedische Plattform erreichen. Auf dem vierten Platz folgt dann die Plattform-Sammlung von Tencent Music, die vor allem im asiatischen Raum eine große Rolle spielt.

Auf dem letzten ausgewiesenen Platz kommt YouTube Music mit lediglich sechs Prozent Marktanteil. Aus der Beschreibung der Analysten geht nicht hervor, ob auch Google Play Music mit in YouTube Music hereingerechnet wurde oder unter „andere“ geführt wird. Ich würde aber von Erstem ausgehen. Für alle anderen bleiben nur noch 14 Prozent des Restmarktes übrig. Wenn man bedenkt, dass „YouTube“ und „Google Play“ zwei sehr starke Marken sind, wird deutlich, wie viel Google in der Vergangenheit nicht unbedingt richtig gemacht hat…

