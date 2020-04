Formel 1 Livestream: YouTube überträgt den virtuellen Grand Prix von Vietnam / Hanoi ab 21:00 Uhr Live

Das Coronavirus lässt auch die globale Sportwelt stillstehen und sorgt wohl für das traurigste Sportjahr aller Zeiten, das gilt natürlich auch für die Formel 1. Ob die 2020er Saison überhaupt gestartet werden kann, steht in den Sternen – aber die Organisatoren haben sich etwas einfallen lassen: Sie veranstalten heute Abend schon den zweiten virtuellen Grand Prix, an dem auch einige Formel 1-Fahrer teilnehmen werden. Wer sich dafür interessiert, kann das Rennen ab 21:00 Uhr Live bei YouTube sehen.



Fans aller Sportarten, abgesehen vom Fußball in Weißrussland, haben es in diesem Jahr schwer. Von Fußball bis Formel 1 ist alles abgesagt – wobei es vor allem die Formel 1 in der letzten Minute getroffen hat. Die Absage des ersten Rennens kam nur wenige Stunden vor dem Beginn des GP-Wochenendes und ob im Juli, so wie derzeit geplant, wieder die Motoren heulen werden, kann derzeit niemand sagen. Aber zum Glück gibt es ja mittlerweile sehr gute digitale Alternativen.

Am heutigen Sonntag hätte eigentlich die Premiere des neuen Vietnam Grand Prix stattfinden sollen, der genauso wie das vor zwei Wochen geplante Australien-Rennen und viele kommende Grand Prixs ausgefallen ist. Um den Fans dennoch etwas zu bieten, veranstalten die Organisatoren nun virtuelle Rennen mit dem offiziellen Formel 1-Spiel. Vor wenigen Tagen ging der Grand Prix von Australien über die Bühne und erfreute sich sehr großer Beliebtheit – also schiebt man nun nach dem ursprünglichen Kalender das nächste Rennen nach, das sicher nicht das letzte sein wird.

Für den Grand Prix von Vietnam gehen alle Teams, teilweise unter anderen Namen, an den Start und es werden auch echte Formel 1-Fahrer in die Tasten greifen und die virtuellen Boliden über die Strecke steuern. Mit dabei sind in dieser Woche unter anderem Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, Lando Norris, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi sowie Jenson Button. Das vollständige Teilnehmerfeld findet ihr in folgender Tabelle.

Team Fahrer 1 Fahrer 2 Alfa Romeo Antonio Giovinazzi Johnny Herbert AlphaTauri Luca Salvadori Nunzio Todisco FDA Hublot Esports Team Charles Leclerc Arthur Leclerc Haas Pietro Fittipaldi Louis Deletraz McLaren Lando Norris Jenson Button Mercedes Stoffel Vandoorne Esteban Gutierrez Racing Point Anthony Davidson Jimmy Broadbent Red Bull Alex Albon Ben Stokes Renault Christian Lundgaard Andre Heimgartner Williams Nicholas Latifi George Russell







Formel 1 Grand Prix von Vietnam Livestream ab 21:00 Uhr

Der Livestream ist aktuell noch nicht eingerichtet, planmäßig soll dieser ab 21:00 Uhr starten. Weil der Ablauf nicht wirklich transparent ist, ist es aber gut möglich, dass es schon vorher mit einem Qualifying beginnt – schaut einfach immer mal wieder rein. Sobald der Livestream zur Verfügung steht, binde ich ihn natürlich in diesen Artikel ein. Der Stream wird in diesem YouTube-Kanal zu sehen sein.

Gut möglich, dass in Zukunft noch mehr Formel 1-Fahrer daran teilnehmen und diese Serie zumindest inoffiziell die aktuelle Saison ersetzen könnte. Wäre natürlich interessant, wenn das vollständige Fahrerfeld dabei wäre und unter völlig anderen Voraussetzungen andere Ergebnisse erzielt.

Zur Einstimmung könnt ihr euch noch einmal den virtuellen Grand Prix von Australien ansehen, um zu schauen was euch erwartet.

