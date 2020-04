Coronavirus Tipps: Google-Doodle erinnert an das zu Hause bleiben, gibt COVID-19 Infos #WirBleibenZuhause

Das Wochenende steht vor der Tür, die Sommerzeit ist da und wir – bleiben zu Hause. Heute schaltet Google in vielen Ländern ein Doodle unter dem Motto #WirBleibenZuhause mit zahlreichen Coronavirus Tipps. Mit dem heutigen Doodle, das vermutlich das ganze Wochenende lang zu sehen sein wird, erinnert uns Google daran, dass viele Dinge auch zu Hause erledigt werden können.



Das heutige Google-Doodle hat einen sehr aktuellen Bezug, was schon einmal eine kleine Seltenheit ist – denn es erinnert uns daran, aufgrund des Coronavirus zu Hause zu bleiben. Dafür teilt sich der Google-Schriftzug heute in fünf Teile auf, die natürlich allesamt zu Hause sind und in der Nachbarschaft wohnen. Jeder einzelne Buchstabe beschäftigt sich von zu Hause und muss dafür nicht vor die Tür gehen – was in diesen Tagen und Wochen bekanntlich Leben retten kann.

Das große G liest ein Buch, die beiden kleinen o musizieren gemeinsam und dürften wohl auch die Nachbarschaft mit ihrem Gitarrenspiel erfreuen. Das grüne l sticht wie üblich wieder etwas hervor und residiert im einzigen Haus mit Flachdach, in dem es sich sportlich betätigt. Außerdem bestätigt das Doodle nun das seit langer Zeit kursierende Gerücht, dass das kleine g und das letzte e eine Liason haben (Scherz). Beide halten per Telefon Kontakt. Das ist nun übrigens bei Google Duo mit 12 Teilnehmern möglich.

Wirklich ein sehr schönes Doodle, das nicht nur nett gemacht ist, sondern auch eine Botschaft vermittelt und mit Sicherheit den einen oder anderen daran erinnert, heute bzw. in den Tagen in denen das Doodle zu sehen ist, zu Hause zu bleiben.







Ein Klick auf das Doodle führt wie üblich zur Websuche, die bei der Suchanfrage zu Coronavirus Tipps aber etwas anders aufgebaut ist und eine kleine Version des Coronavirus-Portals anzeigt, das erst vor wenigen Tagen gestartet wurde und wir euch hier bereits vorgestellt haben.

Zum Coronavirus bzw. COVID-19 selbst muss ich an dieser Stelle wohl nicht mehr viel schreiben, denn wir werden täglich mit Schlagzeilen bombardiert und nehmen das Thema hoffentlich alle so ernst, wie es ist. Auch wenn es schwerfällt.

