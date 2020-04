Stadia: Google kündigt noch mehr neue Spiele für die Spieleplattform an – diese Titel kommen bald (Videos)

Googles Spieleplattform Stadia gibt nach der herben Kritik der letzten Monate richtig Gas und steuert weiterhin auf das Ziel zu, bis zum Jahresende mehr als 120 Spiele anbieten können. Das ist aufgrund der wachsenden Konkurrenz, bald auch durch Amazon, dringend notwendig. Jetzt wurden erneut zwei Spiele angekündigt, die aus dem Indie-Bereich stammen und irgendwann bei Stadia erscheinen sollen.



Die Erwartungen an Googles Spieleplattform waren riesig, kein Wunder, dass Google schon im vergangenen Jahr vor dem Start die Notbremse gezogen und einigen Features für den Start eine Absage erteilt hat. Das hat für lange Gesichter gesorgt, aber eine Spieleplattform lässt sich eben nicht von heute auf morgen hochziehen – vor allem nicht für einen Neueinsteiger. Selbst bei Amazons neuer Spieleplattform ist die Rede von einer „frühen Version“.

In den vergangenen Wochen hat Googles Stadia-Team in schöner Regelmäßigkeit immer wieder neue Spiele angekündigt, die in den meisten Fällen ab dem nächsten Tag oder zumindest in unmittelbarer Sichtweite an den Start gehen sollten. Jetzt gibt es die nächste Runde der Ankündigungen, die erneut zwei Spiele im Gepäck hat. Dabei handelt es sich allerdings um Titel von Indie-Entwicklern, die noch dazu „in diesem Jahr“ erscheinen werden. Kein „bald“, „in naher Zukunft“, sondern einfach nur „in diesem Jahr“. Das kann morgen sein, nächsten Monat oder erst zu Weihnachten – macht euch also keine großen Hoffnungen. Hier jetzt der Blick auf die beiden kommenden Titel.

Gunsport is 2v2 volleyball with guns, with five stages, five teams, a story mode, and of course online multiplayer on Stadia. Designed as a mini-esport that encourages teamwork and friendly competition, each team has the same main weapon with which to shoot a single ball into the opposing team’s goals. But under certain conditions, players can activate their team’s unique special weapons and attempt to get ahead or turn the tide.

Just Shapes & Beats, the game about shapes, and beats. It’s a new spin on the shoot ‚em up genre, adding a layer of cooperation that’s at the core of the game because everything is better with friends. Play alone or with up to four players, local or online, through the game’s Story Mode or Challenge Runs. You do you, man.

If you are as big a fan of music as we are, you’re in for a treat! Every handcrafted stage is orchestrated to the jams of over 40 rad tracks from awesome chiptune and EDM artists.