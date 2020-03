Google Fotos: Videobearbeitung wird verbessert – Videos lassen sich bald auf Stumm schalten (Teardown)

Google Fotos hat in diesen Tagen eine Reihe von Updates spendiert bekommen, die sowohl den Nutzern der Webversion als auch der Smartphone-App zugutekommen. Jetzt steht schon wieder die nächste Verbesserung vor der Tür, die schon bald Einzug in die Videobearbeitung finden dürfte: In der aktuellen Version der Android-App gibt es Hinweise darauf, dass die Videobearbeitung zukünftig auch am Ton schrauben kann.



Mit Google Fotos lassen sich Bilder und Videos nicht nur in der Cloud als Backup hinterlegen, sondern auch immer umfangreicher organisieren und zum Teil mit einfachsten Mitteln bearbeiten. Dabei lassen sich aber nicht nur Fotos bearbeiten, sondern auch für Videos gibt es eine Reihe von Möglichkeiten zur Optimierung der Qualität, grundlegende Features zum Schneiden oder auch zur Stabilisierung des Videobildes. Und schon bald kommt eine neue Möglichkeit dazu.

Google Fotos enthält zwei völlig verschiedene Videoeditoren, die noch dazu jeweils nur auf einer Plattform zur Verfügung stehen. Zum einen die Bearbeitung hochgeladener Videos und zum anderen die Anpassung der automatischen Videos. Letztes gibt dem Nutzer die Möglichkeit, eine Hintergrundmusik auf das Video zu legen, womit die Funktionalität zur Bearbeitung der Audiospur also schon gegeben ist. Ein Teardown der aktuellen Google Fotos-App für Android weist nun darauf hin, dass sich in Zukunft der Ton eines Videos komplett entfernen lässt.

Der Videoeditor wird die Möglichkeit erhalten, den Ton eines Videos entweder abzuschalten oder einzuschalten, wobei dieser auch erkennen soll, ob das Video ohnehin ohne Ton erstellt wurde. Das ist im ersten Schritt vielleicht nicht ganz so aufregend, aber das Entfernen der Audiospur aus einem Video würde ansonsten eine separate App benötigen. Im nächsten Schritt sind natürlich viele weitere Features denkbar, wie etwa das Verändern der Lautstärke, Verschieben der Tonspur, Austausch gegen eine völlig andere Tonspur, Hintergrundmusik usw. Darauf gibt es aktuell aber noch keine Anzeichen.

