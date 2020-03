Google Fotos: Die Fotoplattform informiert jetzt über die Upload-Quelle und geteilte Fotos & Videos (Screenshots)

Google Fotos speichert nicht nur alle hochgeladenen Bilder und Videos der Nutzer in der Cloud, sondern merkt sich zusätzlich auch eine Reihe von Meta-Informationen. Jetzt wird dieser Bereich weiter ausgebaut und enthält ab sofort zwei weitere Details, die für den einen oder anderen Nutzer sehr interessant sein könnten. Die Web-App informiert nun darüber, auf welchem Weg das Foto hochgeladen wurde oder von wem es geteilt wurde.



Googles Fotoplattform erfreut sich sehr großer Beliebtheit, weil sie nicht nur unbegrenzten Speicherplatz bietet, sondern die Bilder dank der starken Suchfunktion inklusive Fotoerkennung automatisch sortieren und kategorisieren kann. Ein wichtiges Detail sind die Meta-Informationen jedes Bildes, so wie etwa das Datum oder der Ort der Aufnahme, die sich sehr leicht anpassen lassen. Jetzt kommen zwei weitere Details dazu.





Die Meta-Informationen aus Google Fotos stammen normalerweise aus der hochgeladenen Fotodatei und sind vom verwendeten Gerät an dieser Stelle hinterlegt worden, so wie etwa die Uhrzeit, der Standort oder auch Details zu den Kamera-Einstellungen. Nun erweitert Google Fotos diese Details um zwei weitere Informationen, die direkt von der Fotoplattform stammen und in manchen Fällen vielleicht sehr hilfreich sein können.

Ab sofort ist in den Detailinformationen jedes Fotos in der Web-App zu sehen, auf welchem Weg das Foto seinen Weg in die Cloud gefunden hat. Dort ist dann zu sehen, ob das Foto über die Android-App, die iOS-App, über den Browser oder über Google Drive hochgeladen worden ist. Diese Information steht auch für alle älteren Fotos zur Verfügung und wurde somit offenbar schon seit ewigen Zeiten gespeichert, war für den Nutzer bisher nur nicht zugänglich.

Die zweite neue Kategorie informiert darüber, ob das Foto vielleicht gar nicht dem aktuellen Nutzer gehört, sondern von einem anderen geteilt wurde. Dafür ist dann sowohl der Name des teilenden Nutzers zu sehen als auch die Information, ob das Foto anschließend in der eigenen Bibliothek gespeichert wurde.







Beide Details lassen sich durch einen Klick auf das Info-Symbol zu jedem Foto abrufen, derzeit allerdings nur im Webbrowser. In den Smartphone-Apps ist der Eintrag noch nicht zu finden, was sich aber vermutlich spätestens mit dem nächsten Update ändern wird. Leider sind beide Informationen nur statisch aufgelistet und lassen sich nicht anklicken. Es ist also nicht möglich, sich alle Fotos anzeigen zu lassen, auf die der jeweilige Wert zutrifft.

Die Details sind auch sehr vage gehalten. Wurde ein Foto über Android hochgeladen, was wohl bei den meisten Bildern der Fall sein dürfte, gibt es dazu keine weiteren Details. Welches Android-Smartphone hat es hochgeladen? Oder war es das Tablet? In einigen Fällen wäre das vielleicht eine wichtige Information, die dann gerne auch über die Suchfunktion zugänglich sein kann. Dadurch ließe sich dann sehr schnell feststellen, welche Fotos mit welchem Gerät aufgenommen worden sind. Aber vielleicht ist das ja etwas für das nächste Update.

Schaut einfach mal im Webbrowser bei Google Fotos vorbei, die neuen Details sollten bereits bei allen Nutzern angekommen sein.

