Google Fotos & Google Drive: Sprunghafter Anstieg der Nutzung aufgrund des Coronavirus sorgt für Probleme

Als Folge der notwendigen Maßnahmen gegen das Coronavirus haben viele Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz in das Home Office verlegt und nutzen dabei auch die Google-Dienste deutlich häufiger als zuvor. Der Anstieg scheint so groß zu sein, dass einige Google-Produkte an ihre Kapazitätsgrenzen kommen, wenn auch derzeit noch in weniger wichtigen Bereichen. Nutzer berichten von Auffälligkeiten bei Google Drive und Google Fotos, die von Google nun bestätigt wurden.



Das Coronavirus hat die gesamte Gesellschaft und auch sehr große Teile der Wirtschaft fest im Griff und macht natürlich auch vor Google nicht halt. Vor wenigen Stunden hat Google den Entwicklungs-Stopp des Chrome-Browsers angekündigt und zuvor schon vor Problemen bei YouTube gewarnt. Aber auch andere Google-Produkte sind auf ganz andere Art und Weise davon betroffen, denn sie stoßen an erste Kapazitätsgrenzen.

Wer ein Video bei Google Drive hochlädt, kann dieses nicht nur über die Cloud mit anderen Nutzern teilen oder selbst wieder herunterladen, sondern auch direkt im Browser ansehen. Dafür wird das Video automatisch umgewandelt und kann meist innerhalb weniger Minuten abgespielt werden. Doch seit einigen Tagen funktioniert das nicht mehr so wie gewohnt, sodass die Nutzer teilweise viele Stunden darauf warten müssen, dass das Video umgewandelt wurde. Wie ein Googler nun mitteilt, ist das durch die sprunghaft gestiegene Nutzung zu erklären, die diese Services an die Kapazitätsgrenzen bringt.

We are currently experiencing slower video processing times due to the increased usage of Google Drive. We understand that in these times many users are reliant on our products to teach, learn, work and communicate. Though the video may still be processing online, the video can be downloaded and viewed locally on your device.

If you are encountering this issue, please do not hesitate to submit your feedback. We appreciate your patience as we work to improve this experience.