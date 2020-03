Coronavirus: YouTube fährt die Videoqualität in Europa deutlich herunter – vorerst keine HD-Videos mehr

Durch die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Coronavirus befinden sich derzeit deutlich mehr Menschen als gewöhnlich im Home Office und gehen ihrem Job vom „Tele-Arbeitsplatz“ aus nach. Bisher gibt es zwar keinerlei Anzeichen dafür, dass der dadurch verursachte Traffic-Anstieg die Netze überlastet, aber dennoch trifft YouTube nun vorsorglich Maßnahmen. Die Videoqualität in Europa soll nun reduziert werden.



Derzeit befinden sich deutlich mehr Menschen als gewöhnlich im Home Office, vor allem in Europa. Dadurch ist der Traffic auf dem Kontinent zwar gestiegen, aber nicht so merklich, dass es zu größeren Problemen kommen könnte. Viel größer wird wohl das Problem sein, dass die Menschen zu Hause bleiben und diese Zeit mit Videostreaming vertreiben – und das würde den Traffic dann wohl gewaltig nach oben schrauben. Aus diesem Grund haben gestern Netflix und heute YouTube angekündigt, die Datenmengen zu reduzieren.

We are making a commitment to temporarily switch all traffic in the EU to standard definition by default