Android 11 ist endlich da! Vor etwas mehr als zwei Wochen hat Google die Android 11 Developer Preview veröffentlicht und dieser auch gleich ein eigenes Logo verpasst. In den letzten Tagen haben wir uns bereits ausführlich mit dem Android 11-Logo und dessen mysteriöse Botschaften beschäftigt und heute gibt es im dritten und letzten Teil die ultimative Enthüllung über die Zukunft des Betriebssystems. Natürlich alles mit einem Augenzwinkern 😉



Viele Jahre lang hatte jede Android-Version ihr ganz eigenes Maskottchen, das als Figur im Googleplex aufgestellt wurde und natürlich auch namensgebend für das Betriebssystem gewesen ist. Nach süßen Leckereien wie Nougat, Oreo und Pie hat sich Google mit Android 10 von diesem Schema verabschiedet und setzt jetzt nur noch auf langweilige Zahlen. Was aber geblieben ist, ist das Logo der Vorabversion, das uns durch die Developer Preview- und Beta-Phase begleitet.

Android 11 dürfte zum Release der finalen Version vermutlich ein genauso langweiliges Logo wie Android 10 erhalten, umso mehr dürfen wir uns darüber freuen, dass es in der Preview-Phase ein fast schon aufregendes Emblem gibt, dass Android 11 repräsentiert. Im vergangenen Jahr war im Logo von Android 10 bzw. damals noch Android Q tatsächlich eine versteckte Botschaft versteckt – nämlich die zehn in Form eines Q. Rückblickend hätten wir schon damals wissen müssen, dass es einfach nur „Android 10“ heißen wird.

Für Android 11 haben Googles Grafiker einfach nur in der Mittagspause zu einem Grafikprogramm gegriffen und ein paar Kreise gezeichnet – denkt man zumindest auf den ersten Blick. Tatsächlich kann das Logo sehr viele Bedeutungen und vielleicht auch versteckte Botschaften haben, die erst auf den zweiten oder dritten Blick sichtbar werden. In den letzten zwei Wochen haben wir uns schon recht ausführlich damit beschäftigt und heute geht es mit dem dritten Teil weiter, der dann auch die letzten Botschaften enthüllt!

Wer Ironie findet, darf sie übrigens behalten. Natürlich ist das Ganze nicht unbedingt ernst gemeint, aber wenn man der Fantasie erst einmal freien Lauf lässt, kommen die besten Ideen. Und an jeder Verschwörungstheorie ist auch immer ein Körnchen Wahrheit 😉

Botschaft im Android 11-Logo: Teil 1 | Teil 2







Android ist in der Krise – sagt Google Chrome

In der letzten Woche haben wir das Google-Logo über das Android 11-Logo gelegt und dabei einige erstaunliche Entdeckungen gemacht. Nehmen wir nun ein weiteres bekannte Google-Icon, das aufgrund der runden Form und der nahen Verwandtschaft zu Android ebenfalls sehr gut passt. Google Chrome. Legen wir die beiden Logos übereinander, gibt es erstaunliche Hinweise auf den Status vieler Android-Versionen.

Erstaunlich! Die drei großen Farbbereiche des Chrome-Logos (gelb, grün, rot) legen sich perfekt über drei Punkte aus dem Android 11-Logo. Beginnen wir nun unsere Zählung im Uhrzeigersinn von unten rechts, ergeben sich erstaunliche Hinweise. Android 1.x war im gelben Bereich, mit Android 2.x ging es dann in den grünen Bereich – es war der Beginn des Android-Aufstiegs mit Eclair, Froyo und Gingerbread. Ab Version 6 (Marshmallow) begann es dann ein wenig zu kriseln, weil Android zum Teil eine falsche Richtung eingeschlagen hat. Es folgten drei weitere Krisen-Versionen (ihr erinnert euch daran, dass Google Android plötzlich totgeschwiegen hat?).

Mit Android 10 wurde dann ein weiterer Umbruch eingeleitet und es ging immerhin wieder in den gelben Bereich. Überspringen wir also am besten die nächsten Versionen und gehen direkt weiter zu Android 15.

P.S. Seht ihr, wie sich das Chrome- und Android 11-Logo in Kombination plötzlich zu einem Auge verwandeln? Google is watching you? 😉

Nach Android 11 kommt Fuchsia

Fuchsia ist Googles neues Betriebssystem, das erst vor wenigen Tagen einen großen Schritt getan hat und noch in diesem Jahr erstmals nach langer Wartezeit als Developer Preview erscheinen könnte. Und im nächsten Jahr wird Android dann durch Fuchsia ersetzt – was sogar aus dem Logo der beiden Betriebssysteme hervorgeht! Schaut nur einmal, welcher Bereich der gedachten Skala auf dem Android 11-Logo vom Fuchsia-Logo eingekreist wird.

Der kreisrunde Arm des Fuchsia-Logos kreist eindeutig die 12 ein – das ist von mir nicht bearbeitet. Ein mehr als eindeutiger Hinweis darauf, dass Android 12 Fuchsia sein wird. Möglicherweise wird es niemand bemerken, weil Android nun modular aufgebaut ist und der Kern einfach ausgetauscht werden könnte.







Android 3 oder Android 15?

Die nicht betitelte Skala auf dem Android 11-Logo erinnert zuerst an das Wählscheiben-Telefon, es könnte aber auch eine klassische analoge Uhr sein, die bekanntlich ebenfalls 12 Zahlen aufweist. Nimmt man diese Bedeutung, ist der Zeiger auf die 3 gerichtet oder auf die 24-Stunden-Skala übertragen vielleicht auch auf die 15. Wir haben also die Zahlen 3, 11 und 15. Kommt die zweite Developer Preview am 15.3? Eher nicht, das ist ein Sonntag. Kommt die finale Version am 15. August (11-3)? Ist leider wieder ein Wochenende-Tag. Wird die drittbeste Android-Version? Ist nach Version 15 endgültig Schluss? Wir rätseln weiter…

Android 11 wird heiß

Die allerletzte Bedeutung hat Google selbst im Titel der Ankündigung gegeben: Turning it up to 11. Mit dem Logo und dem Titel fühlt man doch recht schnell an einen klassischen Drehknopf am Herd erinnert, der zwar nicht unbedingt bis 11 geht, aber dennoch eine gewisse Ähnlichkeit hat. Hier seht ihr ein Beispielbild. Bleibt nur die Frage, was das zu bedeuten hat. Android 11 wird heiß? Auf jeden Fall ist jede neue Android-Version ein heißes Thema. Kommt Android 11 einen Monat früher als sonst? Heiß=Sommer? Lassen wir uns einfach mal überraschen.

—

Wie bereits gesagt, nichts davon ist ernst gemeint – aber das habt ihr sicherlich schon bemerkt. Die alternativen Darstellungen bzw. Überlagerungen des Logos sind aber nicht manipuliert. Es ist schon erstaunlich, was man so alles finden kann – wenn man denn nur möchte 😉 Damit soll die kleine Serie dann auch beendet sein, wenn ihr weitere Bedeutungen oder mysteriöse und geheime Botschaften findet, postet sie aber dennoch gerne in die Kommentare.

P.S. Passend zu „Android 11“ hat Google vor wenigen Tagen Android 11 DP 1.1 veröffentlicht.

