Google hat vor wenigen Tagen die erste Android 11 Developer Preview vorgestellt und dürfte schon in wenigen Tagen mit der zweiten Developer Preview nachlegen. Durch die zahlreichen Medienberichte wird auch das vorläufige Logo des Betriebssystems immer präsenter, mit dem wir uns erst kürzlich beschäftigt haben. Nach einigen Leserhinweisen gibt es heute den zweiten Teil der Logo-Deutung.



Googles Designer spendieren jeder Android-Version ein neues Logo und bis zur Version 9.0 mit der Bezeichnung „Android Pie“ auch ein eigenes Maskottchen. Mit Android 10 hat sich das leider geändert, aber dennoch gab es für die lange Beta-Phase das bekannte Q, das aus den beiden Ziffern 1 und 0 geformt wurde. Vermutlich war das damals schon ein Hinweis darauf, dass die Version keine Süßspeisen-Bezeichnung erhalten wird – es hat nur niemand auf diese Bedeutung geachtet. Deswegen schauen wir diesmal ganz genau hin.

Vor einigen Tagen haben wir uns das neue Android 11-Logo ganz genau angesehen und nach möglichen Bedeutungen gesucht. Wie ernst man diese Deutungen nimmt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wer den Artikel aber bis hier hin gelesen hat, scheint ja ernsthaft daran interessiert zu sein 😉 Heute beschäftigen wir uns erneut mit der möglichen Bedeutung und haben dank einiger Leserhinweise noch zwei weitere Bedeutung gefunden. Achtung: Nehmt nicht alles zu ernst 😉

Vielleicht erhält das neue Android 11-Logo auch gar keine Bedeutung, ist von den Designern schnell über Nacht zusammengeschustert worden und einfach nur eine Ansammlung einiger Kreise sowie der Zahl 11 – das ist sehr gut möglich. In der letzten Woche haben wir aber gezeigt, dass das Logo doch sehr stark an ein Wählscheibentelefon oder eben auch einen Blick zu den Sternen erinnert. Dass sich im Logo in Bugdroid versteckt, dürften viele auf den ersten Blick sehen.

Schaut euch, falls ihr es noch nicht gelesen habt, den ersten Artikel an und lest dann hier weiter. Wenn ihr noch weitere Bedeutungen findet – gerne auch nicht ganz so ernst gemeinte – schreibt sie gerne in die Kommentare 🙂







Eine starke Ähnlichkeit zum Google-Logo

Oben seht ihr das neue Android 11-Logo sowie das weltbekannte Google-Icon. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass hier eine gewisse Ähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen ist. Na klar, beides sind schlussendlich nur zwei kreisförmige Logos, die auf die richtige Größe gebracht eine sehr ähnliche Optik besitzen. Aber das ist noch längst nicht alles, denn auch der zweite Kreis passt bei beiden Logos sehr gut zusammen. Das wird deutlich, wenn wir beide Logos übereinander legen.

Mit wahnsinnig guten Grafik-Kenntnissen habe ich die beiden Logos übereinander gelegt, wobei das Google-G zur besseren Erkennung absichtlich ein klein wenig kleiner gehalten ist. Wie ihr sehr gut sehen könnt, überschneidet sich das äußere Blau des neuen Android-Logos nahezu perfekt mit dem Umfang des Google-G. Weil Google bekanntlich sehr viele Design-Grundlagen geschaffen hat, dürfte das kein Zufall sein. Ob beide Logos grundsätzlich auf den gleichen Grundlagen beruhen, lässt sich aber nur schwer sagen.

Interessant ist aber das resultierende Gesamtbild. Das Google-Logo scheint plötzlich lebendig zu sein, denn es hat an passender Stelle ein Auge erhalten. Ich gebe zu, es benötigt etwas Fantasie, aber wer diese hat, sieht hier eindeutig eine Figur, der eigentlich nur noch Arme und Beine fehlen. Diese Ansicht zeigt auch erneut, wie herrlich perfekt unperfekt das Google-Logo ist, wenn es sich sogar für solche Spielereien nutzen lässt.

Und was bedeutet das nun? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann man es in die Richtung deuten, dass sich Google wieder stärker zu Android bekannt, nachdem es in den vergangenen zwei Jahren eher so aussah, als wenn das Betriebssystem ein Auslaufmodell ist. Auch hier gilt natürlich wieder, dass man nicht alles zu ernst nehmen sollte und auch mal schmunzeln darf.

Was außerdem deutlich wird: Dass das Google-Logo nicht perfekt rund ist und einige Abweichungen enthält, die aber natürlich gewollt sind. Einen sehr ausführlich Blick auf die Gründe, eine perfekte Version und vieles mehr rund um das Design des Google-Logos findet ihr in diesem Artikel.









Jetzt wird es etwas abenteuerlicher, aber je länger man darüber nachdenkt und auf das Logo blickt, desto deutlich wird es. Wenn das Android 11-Logo zu gut zwei Drittel abgeschnitten wird, ergibt sich mit etwas Fantasie ein Fisch in der klassischen Seitenansicht. Der grüne Fisch schwimmt im dunkelblauen Wasser und die 11 ist, je nach Einstellung, ein Köder oder eben Futter. Seht euch dazu auch wieder mein Photoshop-Meisterwerk an.

Und was soll der Fisch nun bedeuten? Nun, alle Pixel-Smartphones haben besitzen seit jeher interne Codenamen aus der Fisch-Welt. So wie jede Android-Version nach einer Süßspeise benannt war, ist jedes Pixel-Smartphone nach einem Fisch benannt. Das wiederum würde die Vermutung unterstreichen, dass das Pixel 5 in diesem Jahr früher kommt und vielleicht das erste Smartphone überhaupt ist, dass mit dem neuen Android 11 ausgeliefert wird.

Wie bereits mehrfach gesagt, nehmt das nicht alles zu ernst und macht gerne weitere Vorschläge in den Kommentaren 🙂

