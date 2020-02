Vor wenigen Tagen hat Google die erste Android 11 Developer Preview veröffentlicht und damit in einigen Punkten wahrlich Neuland betreten. Gleichzeitig hat Android 11 nun ein erstes Logo erhalten, das in der gesamten Preview-Phase zum Einsatz kommen wird und bei vielen Nutzern für Rätselraten sorgt. Ein etwas längerer Blick auf das Logo zeigt uns, dass tatsächlich eine ganze Reihe von Botschaften in der Abbildung enthalten sind.



Noch nie zuvor in der langen Android-Geschichte hat Google eine Developer Preview so früh wie in diesem Jahr veröffentlicht und noch niemals stand die endgültige Produkt-Bezeichnung schon vor der Veröffentlichung der ersten Preview-Version fest. Laut Googles offiziellen Zeitplan werden noch sechs weitere Versionen folgen, die natürlich alle ihre ganz eigenen Neuerungen mitbringen werden (Hier findet ihr einige Neuerungen von Android 11 ). Aber eines wird bestehen bleiben: Das Logo.





Google hat sich im vergangenen Jahr von den Android-Bezeichnungen verabschiedet und verwendet nun keine Süßspeisen mehr, sondern eine einfache Nummerierung der einzelnen Versionen. Das hat leider auch dazu geführt, dass es wohl keine Maskottchen mehr geben wird, denn die für Android 10 im Googleplex aufgestellte Figur ist wohl das langweiligste Logo überhaupt und passt in der Form überhaupt nicht zum Rest der sympathischen Bugdroids. Mit Android 11 wird das – vermutlich – nicht anders werden.

Das Logo der Vorabversion von Android unterscheidet sich in den meisten Fällen sehr stark von der endgültigen Version, das dürfte auch in diesem Jahr nicht anders sein. Oben seht ihr das für die Preview-Phase verwendete erste Logo von Android 11, das auf den ersten Blick eher Nichtssagend ist und lediglich durch die Nummer 11 etwas heraussticht und beschreibt, was dort überhaupt zu sehen ist. Gut möglich, dass eine Abwandlung dieses Logos später als offizielle Variante verwendet wird.

Wir wollen uns in diesem Artikel ein wenig mit dem Logo beschäftigen, denn tatsächlich enthält es einige Botschaften, die erst auf den zweiten oder vielleicht auch dritten Blick deutlich werden. Ob es etwas zu bedeuten hat, ist dann natürlich wieder Glaubens-Sache. Aber nun beschäftigen wir uns mit der Frage: Was zeigt das neue Android 11-Logo?







Hier sehen wir noch einmal das Android 11-Logo. Es folgt den Google-Prinzipien der sehr einfachen Formen und wenigen Farben: Wir sehen nur Kreise sowie ein vereinfacht dargestellte 11 und es kommen nur vier Farben zum Einsatz – ein dunkles Blau, Weiß, das Android-Grün sowie eine orange 11. Die Anordnung ist aber nicht rein zufällig, denn tatsächlich scheint das Logo die Botschaft „back to the roots“ zu vermitteln – und zwar zu den wirklich weit zurückliegenden Wurzeln. Vergleicht dazu einfach obiges Logo und folgendes Bild.

Es wird deutlich, dass das neue Android-Logo eine einfache Wählscheibe zeigt. Wer erst in diesem Jahrtausend geboren ist: Das ist ein Wählscheiben-Telefon. Mit diesem Wissen im Hinterkopf ist die Wählscheibe eindeutig zu erkennen und natürlich steht die 11 bei der Zählung der weiteren Punkte, die in der Größe immer weiter zunehmen, an elfter Stelle. Sehen wir mal davon ab, dass es auf der Wählscheibe keine 11 und natürlich auch keine zehn gab (dafür aber eine Null, die hier vergessen wurde oder durch den Freiraum symbolisiert wird) und die Zählweise genau andersherum war, ist das eine eindeutige Darstellung.

Die zweite Botschaft wird deutlich, wenn wir das Logo nur zur Hälfte sehen und etwas drehen. Sehen wir hier nicht eindeutig einen Bugdroid von der Seite, der in den Himmel blickt? Google hat das Android-Logo stark vereinfacht und sowohl die Farbe als auch die Position des gedachten Auges lässt darauf schließen, dass es ein seitlicher Bugdroid ist. Die Punkte der Wählscheibe werden plötzlich zu Sternen und der große blaue Kreis zum Nachthimmel. Spinnen wir das weiter, ist der Bugdroid der Planet Erde und die 11 somit ein Planet bzw. im übertragenen Sinne einfach ein weit entferntes Ziel.







Natürlich kann man sich viele Dinge auch einfach einbilden, aber ich denke, dass diese beiden Überlegungen auch bei Googles Logo-Designern stattgefunden und in dem Logo verarbeitet worden sind. Nun kann man natürlich nach weiteren Hinweisen suchen und auch die Unterstützung von gelochten Displays sowie den Waterfall Displays darin sehen, aber das ist dann wohl doch eher Zufall und würde zu weit führen.

Jetzt seid ihr also ein wenig schlauer und seht in dem neuen Logo, das uns in den kommenden Monaten begleiten wird, vielleicht auch eine Wählscheibe oder den Android-Planeten. Das ist immer noch besser als eine Ansammlung von Formen mit einer zufällig wirkenden platzierten 11. Habt ihr auch eine blühende Fantasie und seht vielleicht noch weitere Botschaften oder Hinweise in dem Logo? Schreibt es gerne in die Kommentare 🙂

