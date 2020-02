Android 11 ist da! Google veröffentlicht überraschend erste Developer Preview von Android 11 (Downloadlinks)

In den letzten Tagen gab es bereits erste Anzeichen auf den Start von Android 11, der noch nie so früh stattgefunden hat – aber jetzt ist es wirklich soweit. Google hat vor wenigen Minuten völlig überraschend die erste Developer Preview von Android 11 veröffentlicht, die ab sofort heruntergeladen und von interessierten Pixel-Nutzern ausprobiert werden kann.



Google hat vor wenigen Minuten die erste Android 11 Developer Preview veröffentlicht, die sich ausdrücklich nur an Entwickler und nicht an Endnutzer richtet, denn mit der ersten Beta – an die sich auch Endnutzer herantrauen können – soll nicht vor Mai veröffentlicht werden. Damit ist Google so früh dran wie nie zuvor, denn schon im vergangenen Jahr war man früh dran und da war es Mitte März. Nun also fast noch Mitte Februar.

Die wichtigsten Neuerungen in Kürze:

Unterstützung von 5G

Unterstützung für neue Display-Arten (Waterfall und Pinhole)

Interaktive Benachrichtigungen und neue Benachrichtigungsformen

Unterstützung von Neural Networks

Verbesserte Privatsphäre-Einstellungen

Einführung des Scoped Storage

Viele neue Sicherheitsfunktionen

Erste Details zu diesen Neuerungen findet ihr direkt in Googles Ankündigung







In den nächsten Tagen werden wir euch alle Neuerungen natürlich ausführlich vorstellen, wobei vieles vorab schon bekannt gewesen ist. Eine Auflistung aller zuvor bekannten Neuerungen findet ihr in diesem Artikel – inklusive zahlreicher weiterführender Links mit mehr Informationen. Vieles davon wurde auf den ersten Blick bereits umgesetzt, einiges könnte auch erst später kommen.

Google plant nicht weniger als sechs Vorabversionen für Android 11, wobei wir uns nun wieder jeden Monat auf ein neues Android 11-Update freuen dürfen.

Download-Links

Der Download der ersten Android 11 Developer Preview steht ab sofort für alle Pixel-Smartphones der zweiten, dritten und vierten Generation zur Verfügung. Wie bereits erwartet, wird es Android 11 weder in der finalen Version noch als Vorschauversion für die erste Version der Pixel-Smartphones geben.

Die direkten Download-Links findet ihr unter folgendem Link:

» Android 11 Downloadlinks für die Pixel-Smartphones

» Ankündigung im Android Developers-Blog

