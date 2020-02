Pixel 5: Googles neues Smartphone wurde erstmals von Android-Entwicklern erwähnt – kommt es früher?

Es wird niemanden überraschen, dass Google aktuell an Android 11 und den Pixel 5-Smartphones arbeitet und dass beide Produkte im Spätherbst zusammengeführt werden. Doch während das neue Betriebssystem langsam aber sicher vor der Tür stehen und anklopfen könnte, ist die nächste große Pixel-Generation planmäßig noch viele Monate entfernt. Umso erstaunlicher ist es, dass ein Pixel 5 nun erstmals im Android Open Source Project erwähnt wurde.



Wir haben Mitte Februar 2020 und vermutlich wird Google in etwa vier Wochen die erste Developer Preview von Android 11 veröffentlichen. Gut zwei Monate später stehen dann die Pixel 4a-Smartphones auf dem Programm, über die in den vergangenen Wochen schon viele Details bekannt geworden sind. Bis zu den Pixel 5-Smartphones hingegen müssen wir einen sehr großen Sprung machen, denn vor Oktober oder gar November 2020 werden sie nicht erwartet.

Dass Google an den Pixel 5-Smartphones arbeitet, muss jedem Beobachter vollkommen klar sein – das gilt für das Produkt selbst und auch für die Bezeichnung des Geräts. Handfeste Leaks rund um die neuen Google-Smartphones sind im Februar eigentlich noch nicht zu erwarten, aber schon vor wenigen Tagen gab es erste Renderbilder zur völlig neuen Kamera-Anordnung. Und jetzt wurden die Smartphones sogar erstmals an offizieller Stelle erwähnt.

Im Android Open Source Project ist nun erstmals das Pixel 5 erwähnt worden. Das in etwa acht Monaten erwartete neue Smartphones scheint also Google-intern bereits in einer Version im Umlauf zu sein, mit der die Android-Entwickler Tests durchführen können und das Gerät bereits mit dem finalen Produktnamen bezeichnen. Das ist recht sonderbar, denn normalerweise nutzen die Entwickler Codenamen für noch nicht am Markt befindliche Hardware – bei der Pixel-Serie sind es fischige Namen.

Die Erwähnung selbst ist nicht wirklich spektakulär und dass es aktuell noch Probleme beim Bootvorgang gibt, ist auch nicht sonderlich überraschend. Der Zeitpunkt hingegen schon. Könnten sich die Spekulationen bewahrheiten, dass die Pixel 5-Smartphones in diesem Jahr deutlich vorgezogen werden? Ausgeschlossen scheint es nicht.

» Android 11: Bald geht es los – die Webseite zur ersten Developer Preview war kurzzeitig Online (Screenshots)

[AndroidPolice]

