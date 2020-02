Google Home: Fehlerhafte Firmware wurde gefixt – so lassen sich die ‚defekten‘ Smart Speaker wiederbeleben

In den letzten Tagen hatten einige Google Home-Besitzer schwere Probleme mit ihrem Smart Speaker, denn durch ein fehlerhaftes Firmware-Update haben die Geräte plötzlich den Geist aufgegeben. Jetzt versorgt Google alle betroffenen Nutzer mit einem Fix, der sich allerdings in vielen Fällen nicht von selbst installiert, sondern einige Schritte zur Wiederherstellung des Geräts erfordert.



Die Google Home-Smart Speaker werden regelmäßig mit Firmware-Updates versorgt, die eigentlich an der Stabilität und dem Funktionsumfang schrauben sollen. Auch die Smart Speaker der ersten Generation, die nun schon in ihr 4. Jahr gehen, werden nach wie vor mit Updates versorgt – und das im Falle des Preview-Programms sogar vergleichsweise häufig. Das letzte Update hat allerdings eher für Probleme statt Freude bei den Nutzern gesorgt.

Vor wenigen Tagen hat Google ein Firmware-Update auf die Home-Smart Speaker ausgerollt, das zu schweren Problemen geführt hat und die Geräte unbenutzbar gemacht. Weil viele Nutzer das Problem aufgrund einer leuchtenden orangen LED sehr schnell registriert haben, haben einige einen Factory Reset durchgeführt, der in den meisten Fällen aber keine Lösung brachte. Viel mehr wurde das Problem dadurch noch verschärft, denn ohne Zugang zum WLAN kann es auch keine weiteren Updates mehr geben.

We’ve resolved a server configuration issue that caused a small number of people to have trouble using their Google Home. A fix has been released and devices should recover with no action required from users.