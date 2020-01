Google Assistant: Chatbots sollen menschlicher werden & Smalltalk führen – Google arbeitet an Project Meena

Chatbots gibt es schon seit vielen Jahren und erfreuen sich vor allem bei Unternehmen mehr oder weniger großer Beliebtheit, um Kunden-Support zu leisten. Google beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit der Entwicklung solcher Bots und hat mit dem Google Assistant eine der populärsten Lösungen überhaupt im Portfolio. Mit dem neuen Projekt Meena möchte Google nun erreichen, dass die Chatbots sehr viel menschlicher werden.



Schon vor über 50 Jahren gab es erst Experimente mit einem Chatbot, der schon damals die Menschen begeistern und zum Teil trügen konnte – lest einfach mal den Wikipedia-Artikel zu ELIZA . Tatsächlich haben sich Chatbots in diesen 54 Jahren nur sehr wenig weiterentwickelt, während die restliche Technologie-Welt geradezu explosionsartige Fortschritt gemacht hat. Google möchte nun auch die Chatbots auf die Überholspur bringen und sie deutlich menschlicher machen.

Heute ist es für viele Menschen selbstverständlich mit dem Google Assistant, Alexa oder auch Siri zu kommunizieren, den die Sprachassistenten verstehen die Anfragen mittlerweile sehr genau und können auch umfangreiche Informationen liefern oder Aufgaben erfüllen. Die Antworten der Assistenten lassen allerdings zu wünschen übrig, denn trotz vieler witziger vorgegebener Antworten der Entwickler ist an eine echte Kommunikation kaum zu denken.

Google hat nun das Project Meena vorgestellt, das die Chatbots deutlich menschlicher machen soll. Erreicht werden soll das vor allem durch sehr spezifische Antworten, die nur auf diese eine Frage passen, Bezug zum Thema nehmen und weit über sehr allgemeine Antworten hinausgehen. Das erfordert natürlich sehr großen Aufwand und auch eine Künstliche Intelligenz, die immer wieder mit neuen Konversationen gefüttert wird.

If anything seems off — confusing, illogical, out of context, or factually wrong — then it should be rated as, “does not make sense”. If the response makes sense, the utterance is then assessed to determine if it is specific to the given context.

For example, if A says, “I love tennis,” and B responds, “That’s nice,” then the utterance should be marked, “not specific”. That reply could be used in dozens of different contexts. But if B responds, “Me too, I can’t get enough of Roger Federer!” then it is marked as “specific”, since it relates closely to what is being discussed.