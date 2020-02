Android 10: Dark Mode überall nutzen – Kostenlose Android-App erzwingt dunkle Oberflächen in allen Apps

Google hat Android endlich einen nativen Dark Mode mit breiter App-Unterstützung spendiert und wird dieses Feature mit Android 11 weiter ausbauen. Weil noch längst nicht alle App-Entwickler einen solchen Dark Mode anbieten und Googles Zwang zu dunklen Oberflächen sehr lückenhaft ist, ist das Gesamterlebnis für die meisten Nutzer aktuell nicht wirklich positiv. Eine neue Android-App sorgt nun dafür, dass ALLE Apps eine dunkle Oberfläche erhalten.



Es hat viele Jahre und mehrere kleine Anläufe gebraucht, aber im vergangenen Jahr hat Google tatsächlich den Dark Mode für Android eingeführt und zahlreiche eigene Apps mit optionalen dunklen Oberflächen versehen. Erst vor wenigen Tagen wurde der Dark Mode für die Google-App aktiviert , aber im gesamten Ökosystem ist der Weg noch sehr weit. Wohl kaum ein Nutzer kann schon heute alle Apps im dunklen Modus genießen.





Googles Android-Team war natürlich bewusst, dass sich nicht alle App-Entwickler dem Dark Mode-Hype anschließen werden bzw. diesen nicht innerhalb weniger Wochen mit Priorität entwickeln werden. Aus diesem Grund wurde in den Entwicklereinstellungen von Android 10 ein Schalter eingeführt, mit dem sich alle Apps automatisch in eine dunkle Oberfläche tauchen lassen – völlig unabhängig von den Bemühungen der Entwickler.

Doch dieser Schalter tut nicht exakt das, was er verspricht. Es heißt zwar „Force dark mode“, aber tatsächlich werden Oberfläche invertiert – also helle Farben einfach dunkel dargestellt. Leider geschieht das auch andersherum: Dunkle Farben werden hell dargestellt. Das bedeutet, dass dieser Modus zwar dunkle Oberflächen bringt, aber die bereits abgedunkelten Oberflächen wieder in merkwürdige helle Farben taucht. Es hat also seinen Grund, dass dieses Feature in den Entwicklereinstellungen versteckt ist.

Die Android-App DarQ kann dieses Problem lösen und stand bisher nur allen Nutzern mit Root-Zugang zur Verfügung. Nun ist es dem Entwickler aber gelungen, die Funktionalität auch ohne Root umzusetzen. Die Installation ist zwar etwas aufwendig, aber schlussendlich erhält man genau das gewünschte Ergebnis.







DarQ kümmert sich selbst nicht um den Dark Mode, sondern ist lediglich ein weiterer Schalter zwischen den Android-Einstellungen und der Android-App. Mit DarQ lässt sich sehr einfach festlegen, welche Apps vom Betriebssystem überzeichnet und in die dunklen Farben getaucht werden sollen und welche nicht. Im Grunde ist es nur eine einfache Filterliste, die zwar einige Zusatzfunktionen mitbringt, aber sonst nicht viel mehr tut. Die wichtigste Zusatzfunktion ist es, die Regeln global mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang anzupassen. Ein Feature, das auch Google selbst mit Android 11 einführen wird und sich in der ersten Developer Preview bereits gezeigt hat.

Die Installation von DarQ ist leider kompliziert. Die App muss aus einer Drittanbieterquelle geladen werden (XDA Developers oder APK Mirror – sprich, zuverlässige Quellen), sie muss per ADB-Befehl mit speziellen Berechtigungen ausgestattet werden und über die Verbindung zum Computer auch separat per Batch-Befehl gestartet werden. Wer all das nach der Installation auf sich nimmt, bekommt anschließend aber ohne Root ein völlig dunkles Smartphone-Erlebnis.

» Download bei APK Mirror

» Download & ausführliche Anleitung bei XDA Developers

