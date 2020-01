Wallpaper: Hier bekommt ihr die 8 Hintergrundbilder und Videos des neuen Samsung Galaxy S20 zum Download

In einigen Wochen wird Samsung das neue Galaxy S20 vorstellen, mit dem die seit vielen Jahre erfolgreiche S-Serie fortgesetzt werden soll. Natürlich gab es im Vorfeld massive Leaks und offenbar ist ein finales Gerät schon wieder in falsche Hände geraten, denn sogar die neuen Wallpaper sind mittlerweile durchgesickert. Weil sich Smartphone-Wallpaper immer wieder großer Beliebtheit erfreuen, bieten wir euch hier nun alle 8 Hintergrundbilder inklusive 2 Hintergrundvideos zum Download an.



Smartphone-Wallpaper erfreuen sich sehr großer Beliebtheit und sind im Web in Massen zu bekommen. Doch während man am Desktop häufig auf eigene Fotos setzt, nutzen viele Smartphone-Nutzer vor allem die auf dem Gerät bereits vorhandenen Grafiken. Weil die Designer der großen Hersteller sehr oft großartige Arbeit leisten, greifen immer mehr Nutzer auch auf deren Werke zurück – und das nicht nur beim eigenen Modell. Natürlich kann man sich dafür auch bei der Konkurrenz bedienen.





Die Hintergrundbilder eines Smartphones spiegeln immer auch ein wenig die Identität des Geräts wider und sind vielen Nutzern durch die starke Verwendung im Marketing sehr bekannt und somit untrennbar mit den Geräten verbunden. Interessant wird das vor allem dann, wenn es neue Wallpaper zum Ansehen und Herunterladen gibt, die auf offiziell noch gar nicht erhältlichen Geräten vorhanden sind. Genauso ist das nun im Fall des Samsung Galaxy S20.

Samsung legt beim kommenden Flaggschiff nicht nur bei der Modellbezeichnung stark zu, deren Generationszähler mal eben verdoppelt wird, sondern auch bei den Wallpapern. Insgesamt haben die Designer 10 neue Hintergründe erschaffen, die aus acht Hintergrundbildern und zwei dazu passenden Video-Animationen mit einer Länge von jeweils 20 Sekunden bestehen. Die Bilder sind in dieser Generation sehr farbenfroh, aber bei weitem nicht zu bunt. Sie sollen wohl vor allem das Display betonen, an das die Nutzer verständlicherweise hohe Erwartungen haben.

Was die Bilder genau darstellen, lässt sich leider nicht so einfach sagen. Meiner Meinung nach gehen sie sehr stark in Richtung Natur und stellen eine Mischung aus Korallen, Blättern und Blumen da. Ein guter Mix aus abstrakten Gebilden und natürlichen Formen und Farben. Die obligatorischen Wassertropfen sind natürlich ebenfalls wieder mit dabei.







In obiger Grafik seht ihr das Vorschaubild mit allen 8 Medien, die wir euch hier wie üblich sowohl als Galerie als auch zum Download als ZIP-Archiv anbieten. Sowohl bei Google Drive als auch bei Google Fotos findet ihr die Bilder und Videos in Originalgröße, ihr könnt euch also auch nur einzelne Werke aus unserem Album herunterladen und auf dem eigenen Smartphone verwenden. Die Bilder haben jeweils eine Auflösung von 3.200 x 3.200 Pixel.

Ihr sucht noch weitere Smartphone-Wallpaper? In den vergangenen Jahren haben wir euch bereits Hintergrundbilder von Dutzenden weiteren Smartphones zum Download angeboten, natürlich auch von den Googles Pixel-Smartphones aller Generationen. Eine Übersicht über alle von uns angebotenen Hintergrundbildern findet ihr in diesem Artikel.

» Samsung Galaxy S20 Wallpaper Galerie

» Samsung Galaxy S20 Wallpaper Download

[XDA Developers]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren