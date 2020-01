Stadia: Viele neue Spiele in der Pipeline – Unity-Engine enthält volle Unterstützung für Googles Spieleplattform

Googles Spieleplattform Stadia steht aktuell etwas unter Beschuss, denn laut Medienberichten sind viele Nutzer mit der Entwicklung und der ausbaufähigen Kommunikation unzufrieden. Hinter den Kulissen tut sich allerdings einiges und nun gibt es wieder einen kleinen Meilenstein zu verkünden, der vor allem für Entwickler sehr wichtig ist: Die neue Unity-Engine bringt nun die volle Unterstützung für Stadia mit.



Stadia soll in diesem Jahr kräftig wachsen – und zwar in allen Kategorien. Vor wenigen Tagen hat Google 120 neue Spiele angekündigt , die sich längst in Entwicklung befinden und im Laufe dieses Jahres zur Spieleplattform kommen – aber vielleicht wird die Zahl auch sehr viel höher liegen. Dank der weit verbreiteten Unity-Engine könnten nun noch mehr Entwickler auf den Stadia-Zug aufspringen und ihn schneller ans Rollen bringen.

Unity hat gestern die neueste Version Unity 2019.3 freigegeben und bringt sehr viele Verbesserungen in die weltweit populärste Spiele- und Grafikengine. Unter anderem ist nun auch der volle Stadia-Support mit an Bord, der es Spieleentwicklern erleichtern soll, ihre Titel für Googles Spieleplattform zu optimieren. Je nach Status der Partnerschaft zwischen dem Entwickler und Google stehen auch Werkzeuge für den Zugriff auf YouTube, Google Assistant und weitere Stadia-exklusive Features zur Verfügung.

Entwicklern wird es mit dieser neuen Unterstützung nun erleichtert, ihre Spiele zusätzlich auf Googles Spieleplattform anzubieten. Google begrüßt diesen Schritt natürlich und zeigt sich von Unity begeistert, verfolgt grundsätzlich aber einen anderen Ansatz. Man möchte für die hauseigene Spieleplattform vor allem Exklusivtitel, die von Grund auf für Stadia und die Möglichkeiten der Plattform konzipiert und entwickelt wurden.

Das ist nun auch mit Unity leichter als bisher möglich, aber bis die ersten großen Projekte tatsächlich ihren Weg zu Stadia finden, könnten noch Jahre vergehen.

With the release of 2019.3 earlier today, Unity now offers production-ready support for Stadia to developers approved by Google. This build continues to expand Unity’s broad platform ecosystem and audience reach with support for everything approved developers need to create and ship their game on Stadia.

Approved developers can also find in Unity 2019.3 support for Stadia Enhanced Features like State Share and Stream Connect, as well as the Stadia Controller with YouTube and Google Assistant integration, to push the edges of what’s possible on the platform.

Unity engineers have made the process of creating Stadia games easier with a very familiar deployment experience. Feedback from developers in their Stadia Early Access Program helped shape an environment with familiar workflows and standard tools like Visual Studio to streamline development in Unity.