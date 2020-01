Google Fotos: Video-Backup sorgt für Probleme – bearbeitete Medien werden nicht gespeichert (H.265)

Google Fotos erfreut sich dank der Auto Backup-Funktion großer Beliebtheit und dürfte sehr vielen Nutzern dabei helfen, alle ihre Fotos und Videos vom Smartphone in der Cloud zu sichern. Der Cloudspeicher unterstützt eine große Bandbreite von Formaten, sodass praktisch alle gängigen Medienformate unterstützt und dank Konvertierung auch auf anderen Plattformen angesehen werden können. Aktuell sorgt allerdings ein Bug für Aufregung, der das Speichern eines modernen Formats verhindert.



Mit Google Fotos lassen sich dank vieler Automatismen sehr leicht Massen an Fotos in der Cloud sichern und auch organisieren. In einigen Fällen muss man kreativ´werden und Tricks anwenden , aber insgesamt ist die Plattform eine sehr gute Lösung für das erste Backup und auch einfache Bild- und Videobearbeitungen. Ein modernes Format sorgt allerdings derzeit für Probleme, die sehr ärgerlich sein können.





Einige Smartphones unterstützen für die Aufnahme von Videos den H.265 Codec, der bei gleicher Qualität etwas weniger Speicherverbrauch als das etablierte H.264 verspricht. Auf den allermeisten Smartphones ist dieses Format allerdings nur optional verfügbar und nicht standardmäßig eingestellt, sodass vermutlich nur wenige Nutzer von dem folgenden Problem betroffen sind. Dennoch sollte man darüber Bescheid wissen, dass Videos möglicherweise nicht gespeichert werden.

Google Fotos unterstützt das H.265-Format, hat aktuell aber Probleme mit dem Speichern, sobald ein solches Video bearbeitet wurde. Das Bearbeiten ist noch problemlos möglich, aber gespeichert wird die bearbeitete Version nicht. Beim Versuch des Speicherns wird eine Fehlermeldung angezeigt, „speichern nicht möglich…“ und die App bietet keine weiteren Möglichkeiten. In der eigenen Fotosammlung findet sich anschließend ein neues Video mit einem schwarzen Vorschaubild und einer Länge von 0 Sekunden.

Vermutlich ist es ein nur ein kleiner Bug bei der Codierung des Videos, der von Google recht schnell behoben werden kann. Ein ähnliches Problem gab es schon im vergangenen Jahr mit den Pixel-Smartphones, dieses wurde aber schnell gelöst. Diesmal sind auch Nutzung von Samsung, OnePlus, Xiaomi und wohl allen weiteren Herstellern betroffen, die dieses Format unterstützen.

» Android Flash Tool: Pixel-Nutzer können Googles AOSP-Builds jetzt direkt per Chrome-Browser flashen

» Neuer Google-Messenger: Google arbeitet an mächtiger Kommunikationsplattform für G Suite-Nutzer (Bericht)

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren