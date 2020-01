YouTube Music: Die Android-App zeigt jetzt alle neuen Alben und Titel in der Übersicht (Screenshots)

Googles nicht mehr ganz so neue Musikplattform YouTube Music hat noch einen weiten Weg vor sich, um sowohl in puncto Funktionsumfang als auch Popularität mit der Konkurrenz mitzuhalten. Die meisten bisherigen Verbesserungen haben eher kleine Schritte gemacht und auch das letzte Update ist leider nur in die Kategorie Nice to have einzuordnen. Ab sofort könnt ihr euch eine praktisch endlose Liste an neuen Alben und Singles anzeigen lassen.



Dank der zahlreichen Streamingplattformen hat heute jeder Nutzer entweder gegen monatliche Gebühr oder werbefinanziert Zugriff auf viele Millionen Songs und hat somit die Qual der Wahl. Ohne Algorithmen oder Empfehlungen wird es schwer, passende Titel oder neue Künstler zu entdecken, aber vielleicht kann dabei ja auch eine Liste aller Neuzugänge helfen – genau eine solche bietet YouTube Music nun endlich auch an.

Die YouTube Music-Apps für Android und iOS haben nun einen neuen Bereich erhalten, in dem alle Neuzugänge der Plattform aufgelistet werden – sowohl Alben als auch einzelne Singles und Titel. Diese neue Sektion ist direkt über die Startseite zugänglich, auf der schon seit langer Zeit die zehn letzten Neuzugänge in einem Karussell dargestellt werden. Mehr als zehn Einträge waren nicht zugänglich, sodass man ziemlich häufig vorbeischauen musste, um nichts zu verpassen.

Ab sofort gibt es nun einen „Alle ansehen“-Button, der euch zu der neuen Sektion führt, in der alle Neuzugänge umgekehrt chronologische in zwei Spalten angeordnet sind. Die Liste lässt sich quasi endlos scrollen, bis ihr irgendwann zu den alten Titeln gelangen würdet – aber das dürfte wohl einige Stunden oder gar Tage Scroll-Arbeit bedeuten 😉 Wer immer auf der Suche nach neuen Titeln ist, dürfte diese Updates sehr begrüßen. Alle anderen müssen weiter auf die wirklich wichtigen Funktionen warten.

» Stadia: Google kündigt viele neue Produkte und Präsenz auf der Game Developers Conference an + Livestream

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren