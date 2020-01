Stadia: Google kündigt 120 neue Spiele für das Jahr 2020 an – darunter zehn zeitlich begrenzte Exklusivtitel

Die Spieleauswahl auf Googles Spieleplattform Stadia ist aktuell mit 26 Titeln noch sehr überschaubar, aber das soll natürlich nicht so bleiben, denn viele Entwickler arbeiten derzeit an neuen Titeln. Nachdem es in den vergangenen Tagen Diskussionen über die Stadia-Preisgestaltung gegeben hat, meldet sich das Stadia-Team nun wieder zu Wort und kündigt eine große Spiele-Offensive an.



Jede Plattform steht und fällt langfristig mit ihren Inhalten – und in diesem Punkt sieht es bei Stadia aktuell nicht gut aus. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass die Plattform erst drei Monate alt ist und sich nach wie vor in der Testphase befindet. In diesem Jahr soll der Katalog aber stark anwachsen und in den dreistelligen Bereich wachsen. Darunter werden sich auch die ersten Exklusivtitel befinden.

Google hat im vergangenen Jahr mehrere Stadia Connect-Events veranstaltet, auf denen die Auswahl der Spiele zum Start verraten wurde und schon bald dürfte die nächste Runde vor der Tür stehen. Bisher lässt sich Google noch nicht in die Karten blicken, aber nun hat man erst einmal angekündigt, wie es in puncto quantitativer Verbesserungen im Jahr 2020 aussehen wird. Im Laufe dieses Jahres sollen 120 neue Spiele dazustoßen.

Von diesen 120 Spielen, von denen weder Titel noch ungefähre Zeitpläne bekannt sind, werden allein zehn Exklusivtitel darunter sein, die noch im ersten Halbjahr 2020 erscheinen. Es ist allerdings die Rede von einer begrenzten Exklusivität, vermutlich werden also alle Titel nach einigen Wochen oder Monaten auch auf andere Plattformen kommen. Echte Exklusivtitel, die von Grund auf für Stadia entwickelt wurden, sollen zwar auch irgendwann kommen, sind aber noch nicht Teil der Ankündigung.

Außerdem dürfen sich Stadia-Spieler in den kommenden drei Monaten auf folgende Neuerungen freuen, die wir in den nächsten Tagen noch ausführlicher vorstellen werden:

Support for 4k gaming on the Web

Add further Assistant functionality when playing on the Web

Support additional Android Phones

Wireless gameplay on the Web through the Stadia controller

