Stadia: Ist Googles Spieleplattform zu teuer? Gaming-Experten prognostizieren dramatisch sinkende Preise

Googles Spieleplattform Stadia ist noch sehr jung und befindet sich nach wie vor in einer offenen Testphase, die aber schon bald beendet sein soll. Der Start der kostenlosen Version wird ein wichtiger Meilenstein für Stadia werden und erstmals zeigen, wie populär die Plattform wirklich sein kann. Unterdessen prognostizieren einige Experten, dass Google das bisherige Stadia Pro-Preismodell nicht halten können und die Gebühren drastisch senken wird.



Wer frühzeitig auf Googles Spieleplattform Stadia unterwegs sein wollte bzw. noch immer sein möchte, muss(te) erst einmal tief in die Tasche greifen: Das Starterpaket, ganz egal ob Founders Edition oder Premiere Edition schlägt nach wie vor mit 129 Euro zu Buche und wird schon bald weitere 9,99 Euro pro Monat kosten. Natürlich bekommen die Spieler dafür einiges geboten, aber der Preisvorteil gegenüber den Konsolen schmilzt damit natürlich bedenklich zusammen.

Derzeit gibt es nur das Stadia Pro-Abo, aber schon bald wird die Base-Version dazukommen, die vollkommen kostenlos verwendet werden kann, wofür die Nutzer aber Qualitätseinbußen im Vergleich zum Pro-Abo in Kauf nehmen müssen. Für das Pro-Abo verlangt Google von Beginn an einen Preis von 9,99 Euro pro Monat und bietet dafür den Zugang zur Spieleplattform in der bestmöglichen Qualität. Dieses Preismodell wurde vor einigen Monaten festgelegt, teilweise heftig kritisiert und soll wohl auch lange Zeit gehalten werden. Experten sind sich da aber nicht so sicher.

Es wird prognostiziert, dass Google den Preis von Stadia „dramatisch“ senken muss, um konkurrenzfähig zu sein und die Spieler langfristig zu binden. Eine Grundlage für diese Prognose gibt es nicht, denn es sind bis heute keine offiziellen Zahlen zur Popularität bekannt und gerade in einer so frühen Phase kann man noch längst nicht von Flop oder Erfolg reden. Dennoch scheinen die 9,99 Euro für Diskussionen zu sorgen, die auch Google nicht entgehen dürften.

Die Frage ist natürlich, wie viel Google für Stadia Pro verlangen soll, damit die Plattform sowohl die Nutzer als auch die Finanzabteilung des Unternehmens erfreuen kann. Habt ihr einen Vorschlag für einen angemessenen Preis?

