Android 10: Google greift durch – Android 10 wird jetzt ausnahmslos für alle neuen Smartphones zur Pflicht

Android 10 ist nun schon wieder über vier Monate auf dem Markt und viele Smartphone-Hersteller haben bereits erste Updates ausgerollt oder neue Geräte mit der aktuellen Version von Googles Betriebssystem auf den Markt gebracht. Aus dieser kleinen Besonderheit macht Google nun wieder eine Pflicht und wird in wenigen Tagen erneut durchgreifen, um die Android 10-Verteilung zu beschleunigen: Android 10 wird für alle Neugeräte zur Pflicht.



Android kämpft trotz aller von Google in den vergangenen Jahren ergriffenen Maßnahmen noch immer mit einer extrem hohen Fragmentierung, die sich dadurch äußert, dass ein sehr großer Teil aller Smartphones mit völlig veralteten Versionen angetrieben wird. Das wird sich wohl auch niemals ändern, weil das Update in der Hand der Hersteller liegt, aber zumindest an der Spitze will Google dafür sorgen, dass sich die jeweils neueste Version rasch verbreitet. Dabei kann man durchaus einige Erfolge feiern





Neue und strengere Zertifizierung

Vor einigen Monaten ist ein interessantes Dokument im Web aufgetaucht, das die neuen Zertifizierungsgrundlagen für die Smartphone-Hersteller enthält und einige interessante Details zutage brachte, die zuvor in der Form nicht bekannt gewesen sind. So hat Google kürzlich ein eigenes Programm für Gaming-Smartphones gestartet, das spezielle Voraussetzungen an die Hardware stellt. Aber auch auf der Softwareseite hat man einen erzwungenen Wunsch an die Smartphone-Hersteller: Diese müssen tatsächlich ihre eigene Gestensteuerung verschweigen und verpflichtend auf Googles Version setzen.

Android 10 wird zur Pflicht

Ein sehr viel wichtigerer Punkt ist dabei fast untergegangen, spielt aber eine größere Rolle: Google verpflichtet alle Smartphone-Hersteller, auf allen ab dem 31. Januar 2020 zertifizierten Smartphones Android 10 vorzuinstallieren. Das bedeutet, dass ab diesem Datum – also schon in zwei Wochen – keine Smartphones mehr durchgewunken und zertifiziert werden, die nicht mit der neuesten Version von Android in Mountain view angeliefert werden und in den Verkauf gehen sollen. Dadurch erhofft man sich natürlich einen enormen Sprung in der Versionsverteilung des Betriebssystems.

Die großen Smartphone-Hersteller werden ihre Premium-Flaggschiffe ohnehin mit Android 10 ausstatten – das ist eine Selbstverständlichkeit – aber bei der Mittelklasse und darunter wird sich gerne noch auf den Lorbeeren der Vorversion ausgeruht. Und genau das wird nun nicht mehr möglich sein, wurde von Google in der Form aber auch schon bei Android Pie und einigen Vorversionen durchgezogen – wenn auch weniger streng.







In obiger Grafik seht ihr, dass das Zeitfenster für die Genehmigung von Android Pie-Smartphones am 31. Januar 2020 geschlossen wird.

Das bedeutet aber nicht, dass alle ab dem 31. Januar 2020 verkauften Smartphones Android 10 vorinstalliert haben werden. Es gilt nur für die neuen Smartphones, die nach diesem Datum bei Google zur Zertifizierung eingereicht werden. Bis dieser Effekt wirkt, kann es also bei neu vorgestellten Geräten noch weitere zwei bis drei Monate dauern und natürlich sind auch ältere Geräte nach wie vor weiter im Handel. Google kann es den Herstellern nicht untersagen, die alten Geräte weiter zu verkaufen. Und wer tief im Abverkauf des Discounters kramt, der findet eben auch Smartphones mit völlig veralteten Versionen.

