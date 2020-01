Google Tasks: Die Aufgabenverwaltung wird in den Hangouts-Messenger integriert

Die Aufgabenverwaltung Google Tasks hat noch sehr viel Luft nach oben und könnte einige zusätzliche Features vertragen. Vorerst scheinen sich die Entwickler aber darauf zu konzentrieren, die Aufgabenverwaltung in andere Google-Apps zu integrieren, bevor sie dann an der eigentlichen Plattform weiterbasteln. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass Google Tasks in den Messenger Hangouts Chat integriert wird.



Auf dem Messenger-Markt hat Google bisher kein glückliches Händchen und auch mit der Aufgabenverwaltung Google Tasks hat man sich bisher nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Nun sollen sich die beiden Produkte ergänzen und ineinander integriert werden – zumindest lassen einige Codezeilen in der Android-App des G Suite-Messengers darauf schließen. Sinnvoll ist das auf jeden Fall, denn beide Seiten können davon nur profitieren.

Glaubt man den Codezeilen und Hinweisen in der aktuellen Version der Hangouts Chat-App, dann wird Google Tasks in den Messenger integriert. Die Aufgabenverwaltung soll an die Räume angeknüpft werden, in denen Aufgaben erstellt und an einzelnen Personen verteilt werden können. Interessanterweise sollen die über Hangouts erstellten Aufgaben aber nicht in der persönlichen Version von Google Tasks sichtbar sein. Gut möglich, dass auch Tasks verbesserte Gruppenaufgaben erhält.

<string name=”tasks_from_room”>From a room</string>

<string name=”tasks_delete_shared_task_confirm_title”>Delete room task?</string>

<string name=”tasks_delete_shared_task_message”>Deleting the task will also delete it from the room’s list. To keep it there, unassign it by going to the room’s list.</string>

<string name=”tasks_sync_warning_text”>”Any changes will sync with the room’s list”</string>

<string name=”tasks_unassign_denormalized_task_confirm_message”>You won’t see this task in your personal task list but it will still be accessible from the room’s task list.</string>