Google Kalender: Aufgabenverwaltung Google Tasks wird endlich in den Kalender integriert (Screenshots)

Google bietet den Nutzern quer über alle Produkte hinweg verschiedene Möglichkeiten, um Aufgaben und Termine zu organisieren. Grundsätzlich sind natürlich die Aufgabenverwaltung Google Tasks sowie der Google Kalender für diese beiden Anwendungsgebiete konzipiert, die bisher aber fein säuberlich voneinander getrennt waren. Das ändert sich nun, denn die Integration zwischen den beiden Diensten ist unter Android auf dem Weg und konnte von ersten Nutzern bereits verwendet werden.



Google Tasks ist nicht unbedingt die Vorzeige-App im Google-Universum, denn der Plattform fehlen nicht nur sehr viele Funktionen, sondern es gibt noch nicht einmal eine echte Web-App zum Eintragen und Verwalten aller Aufgaben. Diesen Part muss sogar eine externe Lösung übernehmen, die erstaunlich gut funktioniert und Tasks zumindest in puncto Zugänglichkeit dahin bringt, wo es hingehören sollte. Schaut euch Fullscreen Tasks unbedingt einmal an.





Es wächst endlich zusammen, was zusammen gehört: Schon seit einigen Monaten ist bekannt, dass die Aufgabenverwaltung Google Tasks in den Google Kalender integriert wird und nun ist die Umsetzung auf dem Weg. XDA Developers ist es durch einen tiefen Systemeingriff nun gelungen, die neue Integration freizuschalten und das Anlegen und Verwalten von Aufgaben über den Kalender zu nutzen. Auf folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie das umgesetzt wurde.

Der Google Kalender erlaubt über den schwebenden Button nun auch das Anlegen von Aufgaben für Google Tasks. Wählt ihr diesen Eintrag aus, gelangt ihr direkt in den Dialog zum Anlegen einer neuen Aufgabe, die mit den üblichen Details und Informationen ausgefüllt werden muss: Zuerst wird das Datum ausgewählt, dann die zu nutzende Liste und anschließend lässt sich festlegen, wann und wie die Aufgabe wiederholt werden soll. Alles Weitere seht ihr auf obigen Screenshots.







Eine bereits angelegte Aufgabe erscheint genauso wie ein einfacher Termin im Kalender, wird aber in einer anderen Farbe dargestellt, um sich von den normalen Terminen abzuheben. Der Google Kalender kann genauso über die Fälligkeit von Aufgaben informieren wie über Termine, das ebenfalls mit unterschiedlichen Einstellungen, aber der gleichen Darstellung. In diesem Punkt eine sehr gelungene Integration

Weil das Ganze bereits sehr final aussieht und laut den Testern auch problemlos funktioniert, darf man davon ausgehen, dass diese Integration sich bereits in der finalen Phase befindet und schon bald für alle Nutzer ausgerollt werden kann. Da kann man nur hoffen, dass das Tasks-Team in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere Überraschungen bereithält und endlich mehr Funktionen in die Aufgabenverwaltung bringt, die ja mittlerweile wieder zu einem stark umkämpften Markt geworden ist.

[XDA Developers]

