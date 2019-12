Android ohne Google: Google vergibt in der Türkei keine neuen Android-Lizenzen mehr – gilt für alle Hersteller

Google hat sich mit Android ein riesiges Ökosystem aufgebaut, das von vielen Smartphone-Nutzern außerhalb Chinas mit allen Bestandteilen erwartet wird: Betriebssystem, Play Store und Google-Apps. Aufgrund politischer und gesetzlicher Hürden gab es in der Vergangenheit immer wieder Fälle, in denen Google bestimmten Herstellern die Play Store-Lizenz entziehen musste – und jetzt gilt das gleich für ein ganzes Land. In der Türkei wird es vorerst keine neuen Smartphones mehr mit vorinstallierten Google-Apps geben.



Seit einigen Tagen ist in Deutschland das erste Flaggschiff-Smartphone ohne Google-Dienste auf dem Markt, das Huawei Mate 30 Pro . Aus bekannten Gründen ist es Huawei aktuell nicht möglich, ein neues Smartphone mit dem Google Play Store und den vielen Google-Diensten auf den Markt zu bringen, sodass man sich mit Alternativen behelfen muss. Wie es in dieser Geschichte weitergeht, wird vor allem die Politik entscheiden, wobei es mit zunehmender Dauer eher negative Folgen für Google haben könnte.





Google schneidet nun erstmals ein ganzes Land vom eigenen Android-Ökosystem ab. Laut einem Bericht soll Google alle Mobilfunkbetreiber in der Türkei darüber informiert haben, dass man ab sofort keine neuen Lizenzen mehr vergibt und neue Smartphones somit in der Türkei ohne vorinstallierte Google-Dienste auf den Markt kommen müssen. Es ist das gleiche Spiel wie mit Huawei, nur dass es diesmal alle Smartphone-Hersteller trifft – aber auch nur in der Türkei.

Der Grund für diesen Schritt reicht schon einige Zeit zurück und begann mit einer Klage der Suchmaschine Yandex, die sich von Googles Monopol auf Android gestört fühlte. Daraus ergab es sich schon vor einiger Zeit, dass Google den Nutzern bei der ersten Einrichtung die Wahl zwischen verschiedenen Suchmaschinen geben musste. Doch diese Umsetzung reichte einem türkischen Gericht nicht aus, sodass nun eine Strafe in Höhe von täglich 0,05 Prozent des Umsatzes verhängt wurde, so lange die Umsetzung nicht angepasst wurde.

Weil Google diese Strafe umgehen möchte, zieht man nun einfach vollständig den Stecker und wird vorerst keine neuen Android-Smartphones mehr für den türkischen Markt freigeben. Alle bereits am Markt befindlichen Geräte sind davon unberührt und können weiter produziert und verkauft werden. Gleiche Situation wie bei Huawei.











Google hat nun angekündigt, in Ruhe nach einer Lösung suchen zu wollen und hat mit dem Lizenz-Stopp nun erst einmal Druck vom Kessel nehmen – mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Die Frage wird es sein, welche Auswirkungen das kurzfristig oder auch langfristig haben wird. In den nächsten Wochen und Monaten wird sich nichts ändern, aber sollte auch dieser Prozess etwas länger dauern, kann sich der türkische Markt schnell verändern.

Weil es nur ein einziges Land betrifft, ist es gut möglich, dass einige Smartphone-Hersteller keine neuen Android-Smartphones für die Türkei auf den Markt bringen und stattdessen den Verkauf der alten Modelle weiter forcieren. Die Nutzer könnten sich einfach damit behelfen, Geräte aus dem Ausland zu importieren, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die Netzbetreiber dies aufgrund der gerichtlichen Situation unterbinden müssen.

Hierzulande wird es niemanden betreffen, aber es zeigt, wie schnell Google mittlerweile bereit ist, den Stecker zu ziehen und somit auch die Machtposition auszunutzen. Denn nun werden wohl auch die Netzbetreiber und Smartphone-Hersteller Druck machen und auf ein schnelles Ende des Verfahrens hoffen.

» Android: Keine Personalisierung mehr – Google entfernt viele Funktionen und Drittanbieter aus der Websuche

[Reuters]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren