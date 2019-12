Google Nest Mini Gratis: Google verschenkt den neuen Smart Speaker an viele Nutzer – so prüft ihr es

Glaubt man Googles eigenen Statistiken, ist der Google Home das meistgesuchte Weihnachtsgeschenk und dürfte somit ein äußerst populäres Gadget sein. Dennoch hat Google in diesem Jahr in zahlreichen Aktionen immer wieder Smart Speaker in Massen an die eigenen Nutzer verschenkt – und das hört zu Weihnachten natürlich nicht auf. Derzeit bekommen sehr viele Abonnenten von Google Play Music bzw. YouTube Music den Hinweis, dass ein kostenloser Nest Mini Smart Speaker auf sie wartet.



Weihnachten ist die Zeit der großen Geschenke und auch Google will seinen Nutzern zum Abschluss des Jahres mal wieder eine kleine Freude bereiten – mit einem kostenlosen Smart Speaker. Schon das ganze Jahr lang wurden in einzelnen Aktionen immer wieder Google Home Mini-Speaker verschenkt: Zuerst an Google One-Abonnenten, dann an einige Musik-Abonnenten, anschließend an Assistant-Nutzer und zuletzt an die Google Maps Local Guides. Jetzt dürfen sich wieder die Musik-Abonnenten freuen, wahrscheinlich auch in Deutschland.





Pünktlich zu Weihnachten startet Google wieder eine große Geschenk-Aktion für alle zahlenden Abonnenten von Google Play Music und YouTube Music. Wer ein aktives Abo hat, wird in diesen Tagen möglicherweise darüber informiert, dass ein kostenloser Nest Mini Smart Speaker auf sie wartet. Die Benachrichtigung erfolgt bei einigen Nutzern direkt in der YouTube-App, bei anderen taucht sie per E-Mail auf und wieder andere wurden bisher noch gar nicht informiert.

Überprüfen, ob ihr dabei seid

In jedem Fall könnt ihr einfach auf diesen Link klicken und überprüfen, ob ihr die nicht bekannten Bedingungen erfüllt, um einen kostenlosen Smart Speaker zu erhalten. Sollte dies der Fall sein, bekommt ihr einen Coupon für den Google Store. Im Google Store kann der Smart Speaker dann ganz gewöhnlich bestellt werden, wobei am Ende natürlich der volle Kaufpreis des Geschenks abgezogen wird. Auch die Versandkosten werden voll von Google übernommen.







Aktuell ist unklar, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um den kostenlosen Smart Speaker zu erhalten. Schon vor einigen Monaten wurden deutsche Nutzer bedacht – aber längst nicht alle. Jetzt gibt es wieder viele Berichte aus europäischen Ländern, sodass auch deutsche Nutzer wieder darunter sein könnten. Die einzige bekannte Voraussetzung ist das Abo bei einem der beiden Musikdienste aus dem Hause Google oder auch bei YouTube Premium. Wie lange dieses bereits bestehen muss, ist nicht bekannt.

Es ist übrigens das erste Mal, dass Google den neuen Nest Mini Smart Speaker verschenkt, denn bei allen vorherigen Aktionen war der „alte“ Google Home Mini das Geschenk. Spätestens jetzt wissen wir, dass diese Aktionen tatsächlich ein vollständiges Marketing-Instrument für den Google Assistant sind und nicht nur zum Leeren der Lager genutzt werden. Weil nun ein anderes Gerät verschenkt wird, ist es gut möglich, dass auch alle Nutzer teilnehmen können, die bereits von einer anderen Aktion profitiert haben.

Spätestens jetzt hat es sich dann wieder ausgezahlt, ein Google Play Music bzw. YouTube Music-Abo zu besitzen. Aktuell gibt es bei Google übrigens wieder 3 Monate Google Play Music Gratis – vielleicht ein guter Zeitpunkt, um das zu nutzen und sich möglicherweise auch von der Plattform überzeugen zu lassen.

