Gboard: Googles Tastatur-App sorgt nach Update für große Probleme & sperrt Nutzer vom Smartphone aus

Google-Nutzer müssen einige Nerven beweisen, denn gleich mehrere Updates sorgen für Probleme mit dem Android-Smartphone. Erst gestern musste Google den Rollout des Chrome-Browsers stoppen, weil viele Apps nicht mehr funktioniert haben, und nun hakt es auch bei der Tastatur-App Gboard. Das seit einigen Stunden ausgerollte Update für Gboard lässt die Tastatur-App abstürzen und sperrt die Nutzer im schlimmsten Falle sogar aus.



Derzeit häufen sich negative Nachrichten rund um die Google-Dienste und da will auch das Gboard-Team nicht fehlen und muss nun ebenfalls kurz vor Weihnachten mit einem Bug kämpfen, der noch große Auswirkungen haben kann. Aber auch viele andere Apps werden vom Chrome-Browser lahmgelegt , unter Android hat Google die Suchergebnisse stark beschnitten und in der Türkei läuft es aktuell ganz schlecht, denn dort werden ab sofort keine neuen Android-Smartphones mit Google-Diensten auf den Markt kommen. Das ist zwar nicht direkt Googles Schuld, passt aber gut in das aktuelle Geschehen. Mehr dazu lest ihr hier

Viele Nutzer der Tastatur-App Gboard berichten aktuell davon, dass das Update auf die aktuelle Version für große Probleme sorgt – es lässt die App nämlich direkt nach dem Start abstürzen und gibt den Nutzern keine Möglichkeit, auch nur einen einzigen Buchstaben zu tippen. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern sorgt auch für größere Probleme, wenn die Nutzer ihr Smartphone mit einem Passwort gesperrt haben. Sie können es nun nicht mehr entsperren.

Das Problem lässt sich aktuell durch die Nutzung einer anderen Tastatur-App umgehen, die bei einem gesperrten Smartphone aber nicht so leicht (oder gar nicht?) getauscht werden kann. Alle anderen Nutzer können einfach über den Play Store von einem anderen Gerät aus eine alternative Tastatur-App installieren. Das Löschen des Tastatur-Cache soll zwar Abhilfe schaffen, aber laut einigen Nutzern nur für kurze Zeit – bis das Problem dann wieder auftritt.

Wer noch nicht aktualisiert hat, sollte das Update über den Play Store einfach erst einmal auslassen.

» Android ohne Google: Google vergibt in der Türkei keine neuen Android-Lizenzen mehr – gilt für alle Hersteller

» Android: Keine Personalisierung mehr – Google entfernt viele Funktionen und Drittanbieter aus der Websuche

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren