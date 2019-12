Google Play Music: Neue Aktion – drei Monate Musik kostenlos; Auch als Gratis-Abo für YouTube Music

Es ist Weihnachtszeit, überall gibt es Geschenke und viel weihnachtliche Musik – und Google kombiniert nun mal wieder beides miteinander: Bei Google Play Music gibt es nun die Aktion, dass ihr 3 Monate Google Play Music kostenlos erhaltet, ohne nachträglich in ein aufgezwungenes Abo hereinzurutschen. Und wer eher im Konkurrenz-Ökosystem unterwegs ist, bekommt bei Amazon sogar 4 Monate – allerdings für 99 Cent.



Google hat gerade erst die Top 100 der beliebtesten Weihnachtsgeschenke veröffentlicht und dabei festgestellt, dass die hauseigenen Google Home-Smart Speaker in puncto Nutzerinteresse auf dem ersten Platz gelandet sind. Das kann man glaube oder nicht, aber wer die Smart Speaker in vollem Umfang nutzen möchte, benötigt dafür auch ein Musik-Abo bei einem der unterstützten Streaming-Anbieter. Dazu gehört natürlichb auch das hauseigene Google Play Music.





Bei Google Play Music erhalten neue Nutzer nun 3 Monate Musik Gratis, wenn ihr einfach diesem Link folgt und die Plattform darüber öffnet. Es erscheint ein Overlay mit dem Coupon-Code, mit dem ihr das Abo abschließt und die ersten drei Monate nicht zahlen müsst – die normalerweise mit knapp 30 Euro zu Buche schlagen würden. Seid ihr begeistert, ist alles top. Möchtet ihr anschließend kein Abo, könnt ihr es direkt nach dem Abschluss kündigen. Ihr erhaltet trotzdem die vollen 3 Monate und habt keinerlei Kosten. Wer von vorneherein weiß, nichts zahlen zu wollen, sollte direkt kündigen, um es nicht zu vergessen.

Die Aktion gilt in den meisten Fällen nur für Nutzer, die eine solche Aktion bisher nicht in Anspruch genommen haben – immer wieder funktioniert es aber auch für Bestandskunden. Probiert es also einfach einmal aus, kostet ja nur einen Klick.

Nun fragt ihr euch, warum Google nach wie vor Gutscheine für sterbende Plattform vergibt? Google Play Music und YouTube Music sind eng verbandelt und das Abo gilt jeweils auch für die andere Plattform. YouTube Music-Aktionen gibt es nicht, dafür nach wie vor die Play Music-Aktionen, die dann eben auch für den Ableger der Videoplattform gelten.

