Stadia: Das ist der Buddy Pass – alle Voraussetzungen & Vorteile; Founder erhalten einen Buddy Pass geschenkt

Google hatte gestern gleich zwei Überraschungen für viele Stadia-Nutzer anzukündigen: Nachdem es in der Community einen kleinen Aufstand aufgrund mangelnder Kommunikation und Informationen gegeben hat, hat Google zwei Pakete geschnürt – vier neue Spiele und für alle Founder den zusätzlichen kostenlosen Buddy Pass. Aber was ist der Buddy Pass eigentlich und welche Vorteile bringt es dem Beschenkten?



Google hat in den ersten Monaten nach der Ankündigung der Spieleplattform Stadia das Starterset Founders Edition verkauft, das neben der notwendigen Hardware auch einen Buddy Pass umfasste. In der später folgenden Premiere Edition war dieser Vorteil nicht mehr enthalten, sodass alle Nutzer, die etwas später bestellt haben, darauf verzichten müssen. Gestern hat Google nun allen Founder-Nutzern einen weiteren Buddy Pass geschenkt. Aber was ist der Buddy Pass?

Was ist der Stadia Buddy Pass?

Der Buddy Pass gilt eigentlich nicht für den Nutzer selbst, sondern dessen Freunde und Familie. Es handelt sich dabei um eine Eintrittskarte für die Spieleplattform, die neben dem Zugangscode für Stadia auch das dreimonatige Test-Abo für Stadia Pro enthält. Ein eingeladener Nutzer kann Stadia also ab dem Tag der Registrierung drei Monate kostenlos verwenden, muss aber genauso für Spiele zahlen, wie alle anderen Nutzer auch.

Der Vorteil für den beschenkten Nutzer ist es, dass ein Freund oder Familienmitglied nun ebenfalls bei Stadia zu finden ist und gemeinsam gezockt werden kann. Ein Buddy Pass kann natürlich nur einmal und auch nur an eine Person verschenkt werden. Diese Person darf zuvor nicht bei Stadia registriert gewesen sein und muss in einer von der Spieleplattform unterstützten Region wohnen.

» Stadia: Weihnachtsgeschenk für Founder und Freunde – Google schenkt allen frühen Nutzer einen Buddy Pass

» Stadia: Drei neue Titel für Googles Spieleplattform – Katalog wird bis Jahresende auf 26 Spiele erweitert

[Google Support]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren