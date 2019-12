Google Maps: Neue Oberfläche mit stark umgebauter Navigation und neuer Bottom Bar kommt (Screenshots)

Google Maps ist mittlerweile ein echtes App-Monster, das die Nutzer in immer mehr Bereichen mit Informationen und Details versorgen kann. Entsprechend herausfordernd dürfte es für die UI-Designer sein, alle diese Kategorien und Informationen unter einen Hut zu bringen, ohne die Oberfläche zu sehr zu überladen. Jetzt müssen sie auch noch auf die Seitenleiste im Hamburger-Menü verzichten, denn die Hauptnavigation der Kartenplattform wird komplett umgebaut.



Google Maps setzt aufgrund der Fülle an Informationen auf viele verschiedene Lösungen zur Navigation durch die App. Zum einen haben wir die Suchleiste am oberen Rand, die der erste Anlaufpunkt für den Nutzer ist, aber auch den Button zum Öffnen des Hauptmenüs enthält. Hinter diesem Button verbirgt sich dann die lange Auflistung mit vielen Bereichen der App. Lange Zeit war das die Hauptnavigation durch die Kartenplattform, die aber irgendwann nicht mehr ausgereicht hat.

Irgendwann kam der Bereich am unteren Rand dazu, der eine Reihe von Icons enthält und den Nutzer direkt zum Erkunden oder der Navigation bringt. Diese Leiste dient sowohl als Hauptnavigation zwischen den Bereichen zur aktiven Nutzung als auch als Overlay mit weiteren Informationen – dazu lässt es sich einfach nach oben ziehen. All das war aber nun wohl etwas zu kompliziert und vielleicht auch nicht vollständig benutzerfreundlich. Ergonomisch war es aufgrund der riesigen Smartphone-Displays ohnehin schon lange Zeit nicht mehr.







In einem Testlauf, der bei einigen Nutzern bereits zu sehen ist, verabschieden sich die Google Maps-Designer nun vom Hauptmenü in der Seitenleiste. Stattdessen gibt es am unteren Rand nun gleich fünf Buttons: Neu dazu gekommen sind nun Buttons zum Hinzufügen von eigenen Inhalten, die Verknüpfung zu den eigenen Orten sowie der nun in „Latest“ umbenannte „For you“-Button. Aber wo sind all die weiteren Einträge aus der langen Seitenleiste?

Alle weiteren Funktionen sind in das Benutzermenü gewandert, das in immer mehr Google-Apps eingeführt wird und dort die Möglichkeit zum Wechsel des Accounts, Aufruf des Inkognito Modus und einiges mehr gibt. Rein ergonomisch ist das nicht viel besser als das Hamburger-Menü auf der linken Seite und aufgeräumter ist es auch nicht unbedingt, aber immerhin konnte man sich nun von einem großen Bereich verabschieden.

Der Rollout der neuen Oberfläche hat bisher noch nicht begonnen, dürfte aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.

