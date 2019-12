Pixel 4: Der neue Google Assistant sorgt für Probleme – lässt sich nach Update kaum noch nutzen (Screenshots)

Der neue Google Assistant steht bisher nur auf sehr wenigen Smartphones zur Verfügung und scheint aktuell noch einige Anlaufschwierigkeiten zu haben. Seit Montag wird ein Update für die Google-App auf alle Pixel 4-Smartphones ausgerollt, das für Probleme sorgt und die Nutzung des Assistent erschwert und zum Teil unmöglich macht. Die Spracheingabe ist nicht möglich und auch den Weg in die Einstellungen kann man sich sparen.



Pixel 4-Nutzer sollten das Update der Beta-Version der Google-App vielleicht etwas hinauszögern, denn bei allen Nutzern in dieser Konstellation kommt es zu großen Problemen mit dem Google Assistant. Der Aufruf per Geste lässt zwar die bekannte Animation erscheinen, aber der Assistent ist nicht aufnahmebereit (siehe Screenshots). Der Aufruf mit dem Befehl „Hey Google“ bewirkt ebenfalls nichts und selbst das manuelle Aufrufen der Google Assistant-App wird ignoriert.

Die einzige Möglichkeit ist es, den Assistenten per Swipe aufzurufen und dann über das Menü zur Tastatureingabe zu wechseln – die dann problemlos funktioniert und den Assistenten steuern lässt. Aber auch den Weg in die Einstellungen kann man sich ersparen, denn alles was ihr dort ändert, wird nicht umgesetzt bzw. gespeichert. Zwar dürften insgesamt nur sehr wenige Nutzer betroffen sein, (Pixel 4 – Google Beta), aber dennoch ist es fraglich, ob das Problem über die Weihnachtsfeiertage behoben werden kann.

» Android ohne Google: Neue Smartphones ohne Google-Dienste sind nicht mehr undenkbar – und bald populär?

» Android 10: Alle neuen Samsung-Smartphones werden mit Googles aktuellem Betriebssystem ausgeliefert

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren