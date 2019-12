Kevin allein zu Haus: Der Kultfilm geht weiter – diesmal mit Smart Home-Unterstützung des Google Assistant

Weihnachten steht vor der Tür und damit nicht nur die Zeit der großen Geschenke, sondern auch der seit vielen Jahren zur Tradition erhobenen Weihnachtsfilme. Zu Weihnachten dürfen natürlich DIE beiden Klassiker Kevin allein zu Haus und Kevin allein in New York nicht fehlen. Wer die beiden Filme in dieser Saison bereits gesehen hat, kann sich nun noch an einer von Google produzierten Fortsetzung erfreuen.



Es gibt wohl kaum einen Menschen in Deutschland, den USA und vielen anderen Ländern dieser Welt, der „Kevin allein zu Haus“ nicht gesehen hat. Weil der Film jedes Jahr mehrfach im TV läuft, können die meisten Menschen mittlerweile viele Stellen des Films. So sehr wie „Dinner for One“ in Deutschland zu Silvester gehört, so sehr gehören die Kevin-Filme in die Weihnachtszeit. Da sie nun aber bald 30 Jahre auf dem Buckel haben, wird es Zeit für eine Neuverfilmung – und die hatte Google pünktlich zu Weihnachten 2018 angestoßen.





Während der kleine Kevin Anfang der 90er noch auf sich allein gestellt war und das Haus vor den feuchten Banditen schützen musste, sähe das heute schon ganz anders aus. Vermutlich hätten die McCallisters heute mindestens ein Smart Home-Gerät, das viele Dinge erleichtern würde und Kevin die Verteidigung des Hauses gegen die feuchten Banditen ebenfalls erleichtern würde. Zwar sind Harry und Marv im Werbespot nicht zu sehen, aber weil die Handlung bekannt ist, wird auch ein Teil des Verteidigungsplans gezeigt und dank des Google Assistant optimiert.

Einige ikonische Szenen des Films sind neu verfilmt worden und zeigen, wie der Google Assistant dem mittlerweile erwachsenen Kevin hilft. Der Assistant beantwortet einige Fragen, setzt Aftershave auf die Einkaufsliste, ersetzt die Türglocke inklusive Kamera, verriegelt die Tür, steuert die Musik und die Lichter und einiges mehr. Insgesamt verlaufen die Tage so wohl deutlich entspannter – besser kann man die Möglichkeiten des Google Assistant eigentlich gar nicht mehr bewerben.

Wie der Klassiker in der heutigen Zeit mit einem Smart Home aussehen würde, hat das Marketing-Team des Google Assistant im Werbespot sehr gut und witzig zusammengefasst.







Für diesen 1-minütigen Werbespot hat Googles Marketing offensichtlich keine Kosten und Mühen gescheut: Gedreht wurde am Originalschauplatz, der vollständig bis in das letzte Detail wiederhergestellt wurde – was besonders auf den Vergleichsfotos im Google-Blog sehr gut zu sehen ist. Auch Macaulay Culkin, der damals den Kevin spielte, passt auch heute noch überraschend gut in diese Rolle. Der Hauptdarsteller selbst zeigte sich von dem Aufwand und dem Set begeistert:

They did a very good job on the set decoration, the props, and all the shots were spot on,” he says. “I am thinking and hoping that people will really dig it.

Und hier noch der zweite Teil des Werbespots

