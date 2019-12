Stadia: Diese 26 Spieletitel stehen aktuell auf Googles Spieleplattform zur Verfügung & diese werden folgen

Geht es nach Google, dann liegen in diesem Jahr auch viele Stadia-Starterpakete unter dem Weihnachtsbaum oder vielleicht wird auch der eine oder andere Founder sein von Google erhaltenes Geschenk nutzen und einem Gaming-begeisterten einen Buddy Pass verschenken. In beiden Fällen bekommt ihr erstmals Zugang zu mittlerweile 26 Spielen, die innerhalb von Stadia gekauft werden können. Wir zeigen euch, welche Titel aktuell nach der letzten Erweiterung zur Verfügung stehen.



Mit Stadia hat sich Google auf ganz neues Terrain gewagt und in den vergangenen Jahren einige Kontakte in die Spielebranche geknüpft. Dabei dürfte es zumindest im ersten Anlauf gelungen sein, die großen Entwickler von Stadia zu überzeugen, die in den kommenden Monaten und auch schon zum Start viele Titel für die Spieleplattform anbieten. Die Auswahl ist zwar noch überschaubar, aber das ist bei neuen Konsolen bekanntlich auch nicht anders. Sowohl die Auswahl als auch die Schlagzahl werden in den kommenden Monaten und Jahren deutlich erhöht.





Google hat Stadia mit einer überschaubaren Anzahl an Spieletiteln gestartet, wird aber dafür sorgen, dass sich die Auswahl sehr schnell vergrößern wird. Dazu hat man bereits das erste eigene Spielestudio entwickelt, arbeitet mit externen Entwicklern am Aufbau und der Konzeption von Stadia-nativen Titeln und wird auch viele Exklusivtitel im Angebot haben. Erst vor wenigen Tagen wurde die Übernahme der Typhoon Studios bekannt gegeben – und es wird wohl nicht die letzte gewesen sein.

Wir zeigen euch, welche Spiele ihr in den Weihnachtsfeiertagen und natürlich auch darüber hinaus spielen könnt.

Diese Titel stehen seit dem Start im November 2019 bereit

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

SAMURAI SHODOWN







Diese Spiele kamen bereits dazu

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

DRAGON BALL XENOVERSE 2

Farming Simulator 19

FINAL FANTASY XV

Football Manager 2020

Ghost Recon Breakpoint

GRID

Metro Exodus

NBA 2K20

RAGE 2

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Bisher hat Google noch keine verlässlichen Listen für kommende Titel im Jahr 2020 gegeben, wird aber auf regelmäßigen Veranstaltungen und Events immer wieder neue Titel vorstellen. Die meisten großen neuen Titel werden für alle Plattformen erscheinen – auch Stadia – und ab Mitte 2020 darf man sich dann wohl auch auf die ersten nativen Exklusivtitel freuen. Außerdem wurden noch einige interessante Titel ohne nähere Angaben in Aussicht gestellt: Doom: Eternal, WatchDogs: Legion, Gods & Monsters und Cyberpunk 2077.

