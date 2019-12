Heiligabend: Ein schönes Google-Doodle mit animierter Schneekugel – folgt dem Weihnachtsmann um die Welt

Es ist Heiligabend und natürlich feiert Google den Vorabend des Weihnachtsfestes mit einem sehr schönen Doodle. Das heutige Google-Doodle setzt die gestern begonnene Serie fort und bleibt dessen Stil natürlich treu – es geht trotz einiger Bewegung wieder sehr ruhig zu. Wer noch etwas mehr Action braucht, kann sich vielleicht heute Abend das Kevin allein zu Haus-Remake von Google ansehen.



Das heutige Google-Doodle zu Heiligabend setzt die am gestrigen 23. Dezember begonnene Serie fort und ist natürlich im gleichen Stil gehalten. Heute kommt etwas Bewegung in das Doodle bzw. auf die Google-Startseite, aber nach wie vor deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Auch heute spielt sich die Handlung wieder in einem kreisrunden Bereich ab, der das zweite ‚o‘ des Google-Logos ersetzt. Heute gibt es aber keinen Kerzenschein, sondern eine Schneekugel.

Im heutigen Doodle spielt der Flug des Weihnachtsmanns rund um die Welt die Hauptrolle, der durch eine sehr kleine Szenerie in der Schneekugel des Logos abgespielt wird. Zuerst fliegt der Weihnachtsmann an einer bunt beleuchteten Palme an einem Strand oder Hafen vorbei – eindeutig die Südhalbkugel. Danach dreht sich die Schneekugel einmal und schon fliegt der Weihnachtsmann an einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum vorbei. Thematisch passend gab es vor wenigen Tagen das Doodle zum Winteranfang 2019.

Aller Voraussicht nach wird diese Doodle-Serie morgen noch weitergehen und vielleicht dann die Geschenke auf die Startseite hieven, die vom Weihnachtsmann am heutigen Heiligabend erst ausgeliefert worden sind. Meiner Meinung nach eine sehr schöne Serie.







Folgt dem Weihnachtsmann

Und weil der Weihnachtsmann nicht nur in der Schneekugel fliegt, sondern auch rund um die Welt unterwegs ist, macht es sich Google seit Jahren zur Aufgabe, den Weg des Weihnachtsmanns direkt in Google Maps und auch im Santa Tracker Adventskalender zu visualisieren. Öffnet einfach den Santa Tracker, folgt dem Weihnachtsmann auf seinem Weg oder wagt noch ein weiteres kleines Spielchen.

Aktionen & Geschenke

Außerdem haben wir euch noch einmal alle Google-Aktionen zu Weihnachten zusammengestellt, die ihr vielleicht noch nutzen könnt, um günstiger oder gar kostenlos an Produkte und Dienstleistungen zu kommen – schaut einfach einmal herein, ist in vielen Kategorien etwas dabei. Und solltet ihr zu der Gruppe gehören, die am 23. Dezember noch panisch nach Weihnachtsgeschenken sucht und so gar keine Idee hat, findet bei Google die 100 beliebtesten Weihnachtsgeschenke.

