Frohe Feiertage 2019! Ein sehr schönes Google-Doodle zur Weihnachtszeit – Start der Doodle-Weihnachtsserie

Es ist Weihnachtszeit und natürlich wünscht Google auch in diesem Jahr mit dem Start einer neuen Doodle-Serie Frohe Feiertage 2019! Auch auf der Google-Startseite geht es in diesen Tagen etwas besinnlicher zu, denn verspielte Aufregung gab es in den vergangenen Wochen mit dem Google Santa Tracker bereits zur Genüge. In den nächsten Tagen dürfen wir uns auf weitere Google-Doodles dieser Serie freuen.



Das heutige Google-Doodle zum Start der Frohe Feiertage 2019! Serie ist deutlich besinnlicher und ruhiger als der Start der 2018er-Serie. Während es damals sehr verspielt zuging und eine kleine Winterlandschaft auf der Google-Startseite erschaffen wurde, gibt es in diesem Jahr nur eine Art Adventskranz mit drei brennenden Kerzen sowie der Google-Schriftzug in seiner klassischen Form. Die Flammen der Kerze bilden das pulsierende zweite gelbe ‚o‘ des Schriftzugs.

In den nächsten zwei oder vielleicht auch drei Tagen wird diese kleine Doodle-Serie üblicherweise fortgesetzt und mit ziemlicher Sicherheit dürften wir am morgigen 24. Dezember Geschenke oder Pakete neben den Kerzen sehen – vielleicht auch statt den Kerzen. Interessanterweise verlinkt das heutige Doodle nicht wie üblich auf Frohe Weihnachten, sondern auf Frohe Feiertage. Das ist Schade, denn hinter dem ersten Link verbirgt sich wieder eine schöne Dekoration in der Google Websuche.







Pünktlich zu Weihnachten hat auch Google eine Reihe von Angeboten und Aktionen gestartet, die vielleicht für den einen oder anderen in den folgenden freien Festtagen interessant sein könnten. Allen voran natürlich Googles großer Adventskalender Santa Tracker, der viele weihnachtliche Spiele bereithält und auch in den folgenden Tagen und Wochen noch zur Verfügung stehen wird.

Aktionen & Geschenke

Außerdem haben wir euch noch einmal alle Google-Aktionen zu Weihnachten zusammengestellt, die ihr vielleicht noch nutzen könnt, um günstiger oder gar kostenlos an Produkte und Dienstleistungen zu kommen – schaut einfach einmal herein, ist in vielen Kategorien etwas dabei. Und solltet ihr zu der Gruppe gehören, die am 23. Dezember noch panisch nach Weihnachtsgeschenken sucht und so gar keine Idee hat, findet bei Google die 100 beliebtesten Weihnachtsgeschenke.

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren