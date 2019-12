Santa Tracker & Santa Village: Googles Adventskalender begleitet euch auch über die Weihnachtsfeiertage

Weihnachten steht vor der Tür und im Adventskalender sind mittlerweile fast alle Türchen geöffnet und Schokolade verputzt – aber zum Glück gibt es ja noch die digitalen Adventskalender. Wer noch mehr Türchen öffnen und die Wartezeit bis Heiligabend verkürzen möchte, findet im Google Santa Tracker viele kurzweilige Spiele rund um das Thema Weihnachten. Und am 24. Dezember könnt ihr mit diesem Tool den Weihnachtsmann auf seinem Weg rund um die Welt verfolgen.



Adventskalender gehören für viele Menschen einfach zur Vorweihnachtszeit dazu, denn sie sind ein Countdown bzw. Countup bis zum großen Weihnachtsfest und erfreuen sich entsprecht großer Beliebtheit. Dabei geht es weniger um die 5 Gramm Schokolade, sondern eher um den Spaß der täglichen Überraschung und natürlich der Steigerung der eigenen Vorfreude. Auch Google hat seit vielen Jahren einen eigenen Adventskalender und bietet dort mittlerweile mehr als 24 verschiedene Entdeckungen an.

Google hat schon Anfang Dezember, wie es sich gehört, die Pforten zum virtuellen Weihnachtsdort geöffnet, das schon seit sehr vielen Jahren angeboten wird und immer wieder mit einigen neuen Inhalten befüllt wird. Interessanterweise ist auch der Kalender selbst aus einem Spaß bzw. Easteregg hervorgegangen und mittlerweile kaum noch wegzudenken. Ursprünglich wurde das Tool zum Verfolgen des Weihnachtsmanns rund um die Welt bei Google Earth gestartet, der Adventskalender kam erst in den folgenden Jahren dazu.

Heute ist der Google Santa Tracker einer der populärsten Adventskalender im Web, auf den man sich in jedem Jahr immer wieder freuen kann. Leider hat Google in diesem Jahr aber den Sinn eines Adventskalenders etwas aus den Augen verloren, denn es waren fast alle Türen von Anfang an geöffnet, sodass man nicht jeden Tag wiederkommen musste und sich auf neue Inhalte freuen konnte. Weil der Santa Tracker viele treue Fans hat und in diesem Jahr nur wenige neue Inhalte verfügbar sind, ist das aber nicht weiter dramatisch.







Um dieses kleine Ärgernis auszubessern, wurde jeden Tag ein neues Spiel auf der Startseite des Santa Tracker promotet, aber weil wir uns nun schon fast am Ende des Kalenders befinden, könnt ihr auch direkt über das Hauptmenü des Kalenders alle Spiele, Videos und Lerninhalte abrufen. Fast so, als hättet ihr jeden Tag ein Türchen geöffnet, die Schokolade drinnen gelassen und esst nun alles an einem Tag 🙂

Diese Tatsache führen den Sinn des gesamten Adventskalenders zwar etwas ad absurdum, aber auch heute macht es immer wieder Spaß – insbesondere an den hoffentlich stressfreien Weihnachtsfeiertagen – mit den Pinguinen über die Berge zu rutschen, Geschenke abzuladen, Elfen anzuziehen oder ein Weihnachtsmann-Selfie aufzunehmen. Fans der vielen kleinen Google-Spiele und Eastereggs kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten und können sich in der Gesamtheit aller Spiele einige Stunden vergnügen. Und wer noch mehr möchte, macht sich auf in die Google Websuche und erkundet die unterhaltsamen Google-Eastereggs.

Und wenn der Weihnachtsmann am Dienstag in seinen Schlitten schwingt und zum Verteilen der Geschenke abhebt, könnt ihr ihn mit dem Santa Tracker und auch bei Google Maps wieder auf seinen Weg begleiten. Die Plattform findet ihr sowohl im Web als auch als App für Android.

