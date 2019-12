Winteranfang 2019: Ein verschneites Google-Doodle zum kalendarischen Winterbeginn / Sonnenwende

Zwei Tage vor Heiligabend ist der Winter nun auch offiziell da! Am heutigen 22. Dezember ist offizieller kalendarischer Winteranfang 2019 und natürlich zelebriert Google den Wechsel der Jahreszeiten auch heute wieder mit einem sehr schönen Doodle. Die im Frühjahr begonnene Doodle-Serie wird mit dem heutigen Tag beendet und feiert nun den Winteranfang 2019 bzw. die Wintersonnenwende. Auf der Südhalbkugel hingegen dürfen nun die Badesachen herausgeholt werden, denn auf der anderen Seite der Erde ist heute der Sommeranfang, der natürlich ebenfalls mit einem Google-Doodle zelebriert wird.



Das heutige Doodle setzt die im Frühjahr begonnene Serie fort und stellt auch heute wieder unseren Planeten in den Mittelpunkt, der sich heute endlich über einen Schneemann freuen darf, über den auch noch etwas Schnee fällt. Der Google-Schriftzug ist, wie in der 2019er Serie üblich, schwebend im Weltraum, während sich die gesamte Handlung im zweiten ‚o‘ des Logos abgespielt.

Auf der Südhalbkugel wird heute übrigens genau das entgegengesetzte Doodle gezeigt, denn dort ist mit dem heutigen Tag der astronomische Sommerbeginn, der natürlich ebenfalls mit einem Doodle gefeiert wird, das wir hierzulande vor ziemlich genau sechs Monaten zu sehen bekommen haben. In diesem Doodle wird der Schneemann durch eine Palmeninsel ersetzt, die nicht von Schnee berieselt, sondern von der Sonne beschienen wird.

Hier findet ihr die vollständige Jahreszeiten-Serie 2019

Wintersonnenwende: Astronomischer oder kalendarischer Winterbeginn. Der kalendarische oder auch astronomische Winter beginnt auf der Nordhalbkugel am kürzesten Tag des Jahres, am 21. oder 22. Dezember, der Wintersonnenwende. Am 21. Dezember 2017 ist der kalendarische Winterbeginn um 17:28 Uhr (MEZ)