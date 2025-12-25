Android 16: Blauer Punkt für mehr Privatsphäre – neuer Indikator für Standortzugriff zeigt sich (Screenshots)

Google hat das Betriebssystem Android in den letzten Jahren mit vielen Funktionen rund um die Privatsphäre und den Datenschutz aufgerüstet, die sowohl Komfort als auch Nutzen verbinden sollen. Jetzt zeigt sich in der aktuellen Android 16 QPR3 Beta 1 ein neues Feature, das diesen Weg konsequent fortsetzt: Ein blauer Punkt weist jetzt darauf hin, dass eine App aktiv auf den Standort zugreift.


Android-Smartphones können große Datensammler sein – wenn man sie lässt. Schon seit längerer Zeit werden Nutzer über kaum störende, aber dennoch gut sichtbare, Indikatoren am Displayrand darauf hingewiesen, dass eine App auf eine Funktion zugreift, die die Privatsphäre betrifft. Es gibt Zeichen für den Zugriff auf eine der Kameras oder auch des Mikrofons. Wenn man aktiv keine App verwendet, sollte man sich daher schnell Gedanken machen.

Jetzt umfasst diese Funktion auch den Standortzugriff. Auf diesen wird mit dem bekannten Standort-Symbol hingewiesen, das in einer blau hinterlegten Blase am Displayrand rechts oben erscheint. Sollten mehrere Zugriffe parallel stattfinden, etwa auf die Kamera und den Standort, wird die Farbe des jeweils wichtigeren verwendet – in diesem Fall die Kamera. Das ändert aber nichts an der Information oder der Auslösung des Indikators.

Vermutlich wird der Standortzugriff häufiger auftauchen als der Zugriff auf Kamera oder Mikrofon. Sobald eine App im Hintergrund oder Vordergrund darauf zugreift, erscheint das Icon. Ganz neu ist diese Funktion nicht, denn bisher konnte sie auch als permanente Benachrichtigung gezeigt werden. Diese wird im Zuge des Rollouts dieses Indikators entfernt und durch das jetzt eingeblendete Icon ersetzt.

Die neue Funktion zeigt sich aktuell in der Android 16 QPR3 Beta 1 auf den Pixel-Smartphones, könnte aber auch schon vorher mit einem der kommenden Android- oder Play Services-Updates für alle Smartphone-Nutzer ausgerollt werden. Ebenfalls Teil der neuen Version ist unter anderem die Navigationsleiste im Samsung-Modus oder auch das Ausblenden des ‚auf einen Blick‘-Widgets.

