Google Maps: So könnt ihr die Navigation verbessern – Bluetooth-Beacon-Erkennung für Tunnel aktivieren

Viele Nutzer dürften die Google Maps Navigation als zuverlässig einstufen und sich darauf verlassen, dass diese sie auf dem optimalen Weg zum Ziel führt. Für diese Funktionalität ist Google Maps natürlich auf möglichst exakte Standortdaten angewiesen, die aber nicht in allen Fällen auf normalem Wege zur Verfügung stehen. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr die Navigation innerhalb von Tunnels mit der Beacon-Funktion optimieren könnt.



Für die Google Maps Navigation gilt nicht nur die gut gepflegte Datenbank als wichtige Grundlage, sondern umgekehrt natürlich auch die exakte Position des Nutzers – beides muss sich ergänzen, um eine optimale Routenführung zu ermöglichen. Anders ist unter anderem das zeitgerechte Ausspielen von Navigationsanweisungen kaum möglich. Normalerweise erfolgt die Positionsbestimmung per GPS, doch gerade in Tunnels oder Parkhäusern kann es damit schwer bis unmöglich werden, eine exakte Position zu erhalten. Oftmals sind Navis in diesem Bereich im Blindflug unterwegs und verwenden unter anderem Geschwindigkeits- und Bewegungssensoren zur Fortführung der Strecke.

Die Google Maps Navigation unterstützt seit einiger Zeit die Waze Bluetooth-Beacons, die von der Google-Schwester in vielen Ländern rund um die Welt in Tunnels installiert worden sind. Diese können Bluetooth-Geräte in der Nähe mit Standortdaten versorgen und somit in diesen Bereichen das GPS mehr oder weniger ersetzen. Denn die Positionsbestimmung findet innerhalb des Tunnels statt. Lange Zeit hat Google Maps diese Technologie der eigenen Navi-Schwester ignoriert, hatte aber selbst keine eigene Lösung im Gepäck. Wie diese Beacons rein technisch betrachtet genau funktionieren, haben wir euch vor einiger Zeit in diesem Artikel über die Waze Navigation Beacons gezeigt.

Weil die Verbindung des Smartphones zu diesen kleinen Gadgets eine zusätzliche Berechtigung erfordert, ist die Funktion tatsächlich standardmäßig deaktiviert und wird daher nicht genutzt. Ihr könnt das aber sehr einfach über die Einstellungen ändern und sofort davon profitieren. Mir fällt kaum ein Grund ein, warum man das nicht nutzen wollen würde, daher ist es zu empfehlen, die folgenden Schritte einmalig durchzuführen und anschließend in vielen Ländern eine exakte Positionsbestimmung im Tunnel zu erhalten.









So könnt ihr die Bluetooth Beacons-Nutzung aktivieren

Öffnet die Google Maps-App unter Android Tippt jetzt auf euer Profilbild Wählt im Menü den Punkt „Einstellungen“ Scrollt ein wenig nach unten zum Bereich „Navigation“ Dort recht weit nach unten scrollen und den Punkt „Bluetooth-Beacons für Tunnel“ aktivieren Bei erster Aktivierung müsst ihr die Berechtigung erteilen Das war schon alles, das Feature ist aktiviert

Diese Schritte sind schnell erledigt und gehen schneller von der Hand, als ihr diesen Artikel gelesen habt. Nach einmaliger Aktivierung bleibt die Funktion aktiviert und wird ganz von selbst während der Navigation zum Einsatz kommen. Google Maps wird euch darüber nicht informieren, sondern diese Datenquelle ganz von selbst verwenden.

Aktiv wird diese Funktion der Beschreibung nach nur in Tunnels, eine spätere Erweiterung auf andere Bereiche zur exakten Standortbestimmung ist aber sicherlich denkbar und auch möglich. Dazu würden Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren und ähnliche große Innenbereiche gehören, in denen es vielleicht aufgrund von aufwendigen Dachkonstruktionen einen schlechten GPS-Empfang gibt. Es ist nicht bekannt, ob Google Maps nur die Waze-Beacons erkennt oder auch die installierten Geräte anderer Anbieter abfragen kann.

