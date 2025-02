Pixel 9 vs. Galaxy S25 vs. iPhone 16: Smartphones im Akku-Test – Google schlägt Apple und Samsung (Video)

Der Markt der Flaggschiff-Smartphones ist zuletzt recht übersichtlich geworden, denn wer sich ein Highend-Smartphone kaufen und lange Freude haben möchte, wird in den meisten Fällen bei Samsung, Apple oder Google landen. Jetzt gibt es einen interessanten Vergleichstest zwischen dem Samsung Galaxy S25, dem Apple iPhone 16 sowie dem Google Pixel 9, der die Ausdauer bei voller Belastung untersucht.



In puncto Leistung sind sich die großen Flaggschiff-Smartphones recht ähnlich, sodass nur die wenigsten Nutzer auf Werte wie die Rechenpower, den RAM, Speicherplatz, das Display oder Ähnliches schauen. Viel wichtiger ist da schon der Akku, denn mit dem steht und fällt das gesamte Gerät – also sollte dieser so lange wie möglich durchhalten. Die Hersteller verbauen unterschiedlich große Akkus, wobei natürlich auch bedacht werden muss, dass alle drei Marken unterschiedliche Varianten der aktuellen Generation anbieten, die verschiedene Leistungen bieten.

Die Akku-Leistung lässt sich auf dem Papier leicht vergleichen und auch die Hersteller geben in ihren Prospekten eine durchschnittliche Dauer an, die das Smartphone ohne Steckdose überleben kann. In Vergleichstests wurde das schon häufiger schlicht und einfach dadurch verglichen, dass die Geräte bei durchschnittlicher oder gar keiner Belastung parallel eingeschaltet waren und darauf gewartet wurde, welches sich zuerst herunterfährt.

Jetzt hat ein YouTuber einen Belastungstest durchgeführt. Dieser besteht aus (in dieser Reihenfolge) einer Stunde Videoaufnahme mit 4K@60FPS, eine Stunde Instagram Livestream, eine Stunde TikTok-Scrollen, eine Stunde YouTube mit 1440p, eine Stunde YouTube Music, eine Stunde Twitter Space sowie eine Stunde Asphalt Unite und eine Stunde WhatsApp-Videoanruf. Angetreten sind das Galaxy S25, das iPhone 16 sowie das Pixel 9. Allesamt jeweils in der Grundversion und fast neu (weniger als 10 Ladevorgänge).









Das Video zeigt die Belastung der Smartphones in Echtzeit, daher dauert es auch ganze sieben Stunden. Solltet ihr nicht ganz so viel Zeit mitgebracht haben, findet ihr hier die Ergebnisse, wann welches Smartphone schlapp gemacht hat: Das Samsung Galaxy S25 ist schon nach 5:36 Stunden ausgestiegen. Das iPhone 16 hat 6:07 Stunden ausgehalten und das Pixel 9 hat sich erst nach 6:56 Stunden ausgeschaltet. Das ist schon ein großer Unterschied, denn während das Galaxy S25 schon abgewunken hat, könnte ihr auf dem Pixel 9 noch einen Spielfilm sehen.

Dazu muss gesagt werden, dass alle Smartphones unterschiedliche Akku-Größen aufweisen. Das Galaxy S25 hat nur 4000 mAh, das iPhone 16 3561 mAh und das Pixel 9 starke 4700 mAh. Überraschend ist daher eher, dass das iPhone das Samsung so deutlich geschlagen hat. Aber das ist bei Apple und dessen Hardware und Software aus einem Guss eher erwartbar als bei Samsung. Dazu kommt natürlich auch, dass sich die Smartphones zu unterschiedlichen Bedingungen und Akkuständen herunterfahren.

Ob der Test bei einer Wiederholung gleich ausgehen würde, ist zwar zu vermuten, lässt sich aber nicht prognostizieren. Auch wenn wohl nur die wenigsten Menschen eine solch enorme Belastung haben, taugt es gut als Alltagstest für Nutzer, die ihr Smartphone sehr häufig nutzen.

