Android: Neue Features zur Akku-Gesundheit kommen – vereinen adaptives Laden, Infos und mehr (Teardown)

Viele Smartphones sind mittlerweile darauf ausgelegt, über einen langen Zeitraum von mehreren Jahren genutzt zu werden – wenn nicht das ärgerliche Verschleißteil namens Akku wäre. Das weiß man auch bei Google und hat daher zuletzt eine Reihe von Akkuschonern eingeführt, die von den Nutzern aktiviert werden können. Jetzt zeigt sich der neue Bereich Akku-Gesundheit im Rahmen eines Teardowns, der diese Infos und Aktionen zusammenfasst.



Google arbeitet seit langer Zeit daran, die Lebenszeit eines Smartphones zu verlängern und hat unter anderem mit sieben Jahren Android-Updates gezeigt, wohin die Reise gehen soll – doch der Akku macht das oftmals nicht mit. Aus diesem Grund hat man schon in den letzten Jahren Features wie das adaptive Aufladen eingeführt, kürzlich das Aufladen bis 80 Prozent umgesetzt und einiges mehr. Die Nutzer können diese Funktionen nach Wahl aktivieren oder deaktivieren.

Um Bezug zur Wirkung dieser Funktionen herzustellen, arbeiten die Android-Entwickler schon seit langer Zeit am neuen Bereich der Akku-Gesundheit, der sich erstmals vor zwei Jahren in einer Android 13 Beta gezeigt hatte (erste drei Screenshots). Jetzt ist dieser wieder aufgetaucht und zeigt sich (rechter Screenshot) mit Android 16 in neuem Gewand. In diesem Bereich können die Nutzer ablesen, wie viel Kapazität der Akku nach aktuellem Stand noch hat und wie viel dieser laut Datenblatt haben sollte. Somit lässt sich die Akku-Gesundheit gewissermaßen als Prozentzahl darstellen.

Während die Nutzer im ersten Testlauf noch mehr Einblicke erhielten, beschränkt man sich im aktuellen Anlauf auf wenige Daten und zumindest in der Übersicht nur auf gut oder schlecht. Sollte es Probleme geben, kann eine Hilfestellung angeboten werden, die aber vermutlich nicht viel mehr als ein Akkutausch oder bei Neugeräten eine Reparatur empfehlen kann. Darunter finden sich einige Hilfe-Artikel sowie die Schalter für das adaptive Aufladen und mehr.

Es ist zu vermuten, dass der neue Bereich mit einem der nächsten Updates für viele Android-Nutzer ausgerollt werden wird.

