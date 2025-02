Android 16: Die fetten Jahre sind vorbei – gibt Google ersten Ausblick auf das neue Material Design? (Galerie)

Es kommt nicht ganz so häufig vor, dass Google größere Design-Änderungen an Android vornimmt, aber mit Android 16 könnte es wieder einmal soweit sein: Wie sich auf ersten Screenshots zeigt, wird zumindest in einigen Bereichen das recht dominante Material You-Design etwas zurückgefahren und den Elementen wieder etwas mehr Luft zum Atmen gegeben. Wird die nächste Version optisch verschlankt?



Das Material Design ist für Google eine riesige Erfolgsgeschichte und hat schon eine Reihe von Iterationen erfahren, die sowohl die Grundsätze als auch die Darstellungen immer weiter optimiert haben. Das nach wie vor aktuelle Material You hebt sich dabei nicht nur mit personalisierter Farbgebung ab, sondern auch durch extrem große Elemente. Buttons, Schieberegler und ähnliche Elemente sind überdimensional groß und würden gefühlt die Smartphone-Bedienung mit dem großen Zeh ermöglichen.

Jetzt zeigt sich in einer Android 16 Beta ein neues Material You-Design für die Lautstärkeregelung, das vor allem durch die veränderte Darstellung der Elemente sehr interessant ist. Denn wie ihr sehen könnt, sind die horizontalen Slider deutlich dünner als ihre Vorgänger. Immer noch stärker als die viel früher genutzten Varianten, aber zumindest in dieser Ansicht geht die Tendenz weg von den „fetten“ Elementen. Durch den Abschluss bleibt die Andeutung der Stärke enthalten, aber die Luft rundherum nimmt deutlich zu.

Vermutlich war ich damals nicht der einzige, der von den fetten Elementen regelrecht erschlagen wurde. Mittlerweile hat der Gewohnheitseffekt eingesetzt und jetzt sehen die schlanken Varianten wieder viel zu klein aus, aber rein praktisch betrachtet sind sie möglicherweise die bessere Wahl. Gut möglich daher, dass Google den sanften Übergang plant und in Zukunft wieder auf die kleineren Elemente setzen möchte. Dafür spricht zumindest der Einsatz im nicht ganz so wichtigen, aber häufig verwendeten, Bereich der Lautstärkeregelung.

Gut möglich, dass wir hier den ersten Schritt zu einer neuen Material Design-Iteration sehen, die dann erst mit Android 17 vollständig umgesetzt wird. Eine Ankündigung rund um die Google I/O wäre möglich, denn es wird Zeit für den nächsten Schritt. Und die fetten Elemente mögen auf dem Smartphone gut nutzbar sein, stören aber die Vereinheitlichung von sehr großen (Smart TV) und sehr kleinen (Smartwatch) Displays.

