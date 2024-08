Pixel Updates: Magische Kamerafunktionen, Pixel Buds-Upgrade, Fold-Comeback, Geschenke, Android 15 und mehr

Eine weitere Pixel-Woche im August geht zu Ende und hat uns auch mit etwas Abstand zum ‚Made by Google‘-Event wieder eine Reihe von Ankündigungen und Neuerungen rund um die Pixel-Produkte gebracht. Natürlich gab es viele Details zu den neuen Pixel-Produkten, Infos zur Pixel Kamera und der Pixel Watch 3, einige Updates und vieles mehr. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update zu einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn nach der Vorstellung der Produkte gibt es nun viele technische Einblicke, weitere Ankündigungen, Updates und vieles mehr. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zur Pixel Kamera

Google legt auch bei der neunten Generation wieder stark rund um die Kameras der Pixel-Smartphones nach. Neben den obligatorischen neuen Kameratricks sowie der magischen Bildbearbeitung gibt es diesmal auch ein umfangreiches Hardware-Upgrade.

» Das sind die neuen Pixel 9-Kameras

» Das sind die neuen magischen Kameratricks der Pixel 9-Smartphones

Pixel Watch als Google TV-Fernbedienung nutzen

Praktisch: Die Pixel Watch lässt sich dank eines Google Home-Updates für Wear OS jetzt als Google TV-Fernbedienung nutzen.

» Pixel Watch mit Google Home als Google TV-Fernbedienung nutzen









Pixel Screenshots und Gemini Live zeigen Smart Glasses-Zukunft

In der Kombination sind Pixel Screenshots und Gemini Live sehr interessant, denn sie geben einen recht guten Ausblick darauf, wie eine in Entwicklung befindliche KI-Plattform für Smart Glasses in Zukunft funktionieren könnte.

» So funktionieren Gemini Live und Pixel Screenshots

Das Pixel Fold kommt zurück

Google hat das Pixel Fold am Tag der Präsentation des Pixel 9 Pro Fold aus dem Verkauf genommen – offenbar nur temporär. Denn jetzt hat man angekündigt, dass das Foldable schon in wenigen Tagen wieder in den Verkauf gehen soll.

» Google bringt das Pixel Fold bald wieder zurück

Update für das Pixel 9-Thermometer

Das Pixel 9-Thermometer erhält ein Update, mit dem sich jetzt noch mehr Oberfläche und Objekte messen lassen. Man konzentriert sich nun hauptsächlich auf Lebensmittel und Flüssigkeiten.

» Pixel 9-Thermometer erhält neue Funktionen

Faltbare Leinwand als Vorbestellergeschenk

In einigen Ländern packt Google ein zusätzliches Goodie in das Paket, wenn ein Pixel 9 Pro vorbestellt wird: Es gibt eine faltbare stabile Leinwand mit Konzeptzeichnungen der Pixel 9-Smartphones.

» Pixel 9-Vorbesteller erhalten Gratis-Leinwand

Google kann Pixel Watch 3 nicht reparieren

So wie schon die erste und zweite Generation, kann Google auch die Pixel Watch 3 nicht reparieren. Stattdessen wird es bei Schadenfällen nur den kompletten Austausch geben.

» Google kann die Pixel Watch 3 nicht reparieren









Pixel-Roadmap von 2022 hatte recht

Die vor zwei Jahre geleakte Pixel-Roadmap wurde ursprünglich kritisch beäugt – zu Unrecht. Denn wie wir jetzt wissen, waren alle darin enthaltenen Angaben korrekt – bis hin zu den vier Pixel 9-Smartphones und natürlich dem Tensor G4.

» Alle Prognosen der Pixel-Roadmap von 2022 sind eingetroffen

Pixel Watch XL?

Sollte die Pixel Watch 3 45mm ursprünglich Pixel Watch XL heißen? Darauf lässt zumindest ein Renderbild deuten, das im offiziellen Google Store zur Verwendung kommt.

» Pixel Watch XL zeigt sich auf Renderbildern

Pixel 9-Nutzer warten auf Android 15

Auch am Tag des Verkaufsstarts gab es noch immer kein Android 15. Die kürzlich veröffentlichte Android 15 QPR1 Beta steht ebenfalls nur für die Pixel 9-Smartphones nicht zur Verfügung, während alle anderen Pixel-Geräte sie erhalten.

» Pixel 9-Nutzer müssen auf Android 15 warten

Pixel Buds Pro 2 legen bei ANC nach

Die Pixel Buds Pro 2 legen beim ‚Active Noise Cancelling‘ nach. Die vom Tensor A1 gestützte Künstliche Intelligenz überprüft die Umgebungsgeräusche drei Millionen Mal pro Sekunde und passt die Töne entsprechend an.

» Pixel Buds Pro 2 erhalten verbessertes Active Noise Cancelling









Pixel 9 Vorbestelleraktion

Die Pixel 9-Smartphones können seit Dienstag vorbestellt werden und Google bietet wieder eine Reihe von Vorbestelleraktionen. Diesmal gibt es mehr Speicher, einen höheren Eintauschbonus sowie eine Reihe von zeitlich begrenzten Gratis-Abos.

» Das sind die Pixel 9 Vorbestelleraktionen

Pixel Watch 3 Vorbestelleraktion

Auch die Pixel Watch 3 kann schon jetzt bestellt werden. Wer noch vor dem offiziellen Verkaufsstart zuschlägt, bekommt zusätzlich zur Smartwatch einen 50 Euro Gutschein für den Onlineshop, in dem das Gerät bestellt wurde.

» Das sind die Pixel Watch 3 Vorbestelleraktionen

Günstige Schutzhüllen von Spigen

Passend zu den Pixel 9-Smartphones und der Pixel Watch 3 haben wir euch einige gute Schutzhüllen zusammengestellt.

» Pixel 9-Schutzhüllen hochqualitativ und günstig

Pixel 9 vorbestellen + Speicher-Upgrade + 200 Euro Ankaufprämie: Amazon | Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 20.08.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!