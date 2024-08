Pixel Watch XL: Google wollte die größere Pixel Watch 3 wohl als XL-Modell starten – Smartwatch verrät es

Google hat vor wenigen Tagen die neuen Pixel Watch 3 Smartwatches vorgestellt, die in diesem Jahr erstmals in zwei verschiedenen Größen zu haben sind. Interessanterweise hat man sich dafür entschieden, beiden Modellen denselben Namen zu geben, der sich lediglich durch den Größenzusatz abhebt. Jetzt gibt es einen deutlichen Hinweis darauf, dass man eigentlich auf XL als Namenszusatz setzen wollte.



Das Pixel-Portfolio ist in diesem Jahr stark angewachsen, denn nicht nur die Smartphone-Reihe hat sich verdoppelt, sondern auch die Pixel Watch. Diese gibt es in der gewohnten 41mm-Variante sowie der größeren 45mm-Variante – jeweils nochmal unterteilt in LTE und Wifi. In der Leakphase gingen wir davon aus, dass Google die beiden Smartwatches als „Pixel Watch 3“ und „Pixel Watch 3 XL“ auf den Markt bringen wird. Schlussendlich ist es einfach nur „Pixel Watch 3“ für beide geworden. Ein Blick auf die Rückseite birgt interessantes – zumindest laut den offiziellen Produktfotos.

Auf der Rückseite der Pixel Watch 3 mit 41mm steht „Google Pixel Watch 3“, analog zum Schriftzug „Google Pixel Watch 2“ bei der Pixel Watch 3. Schauen wir uns dann die Rückseite der Pixel Watch 3 mit 45mm an, steht dort „Google Pixel Watch XL“. Interessanterweise fehlt die Angabe der Generation (3) und man setzt stattdessen auf das XL als Größenbezeichnung. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass man die beiden Produkte als „Pixel Watch 3“ und „Pixel Watch XL“ auf den Markt gebracht hätte, aber der Text steht dort nicht umsonst. Viel wahrscheinlicher wäre wohl „Pixel Watch 3 XL“.

Weil sich beim komplizierten Hardware-Design selbst solche Aufdrucke wohl schon sehr früh nicht mehr ändern lassen, kann das als Hinweis darauf gewertet werden, dass man ursprünglich ein anderes Namensschema verfolgte und sich erst später umentschieden hat. Weiterer Fun Fact: Auch die erste Pixel Watch sollte als „Google Watch“ auf den Markt kommen.

[Vielen Dank an: Matthias]

